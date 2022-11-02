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Трудовая инспекция проведет проверки в шиномонтажных мастерских

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Трудовая инспекция проведет проверки в шиномонтажных мастерских
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Marko Saarm

В прошлом году на предприятиях, занимающихся ремонтом и обслуживанием автомобилей, было зарегистрировано 22 легких и десять тяжелых несчастных случаев на производстве, пишет ERR.

Чтобы предотвратить такие случаи, помочь создать безопасную рабочую среду и повысить осведомленность работников, с 7 ноября инспекция будет проводить целевые проверки компаний, предлагающих услуги по замене шин по всей Эстонии.

Спровоцировать несчастные случаи в шиномонтажных мастерских могут ручное перемещение грузов, повторяющиеся движения, контакт с химическими веществами, возможные колебания температуры и высокая скорость работы.

В первую очередь инспекторы осуществляют контроль на предприятиях, которые не проверялись в последние годы или не предоставляют анализ рисков рабочей среды на портале самообслуживания TEIS. О проверке Трудовая инспекция заранее не уведомляет.

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