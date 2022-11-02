Трудовая инспекция проведет проверки в шиномонтажных мастерских

Чтобы предотвратить такие случаи, помочь создать безопасную рабочую среду и повысить осведомленность работников, с 7 ноября инспекция будет проводить целевые проверки компаний, предлагающих услуги по замене шин по всей Эстонии.

Спровоцировать несчастные случаи в шиномонтажных мастерских могут ручное перемещение грузов, повторяющиеся движения, контакт с химическими веществами, возможные колебания температуры и высокая скорость работы.