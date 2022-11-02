Овечкин психанул после поражения и выбросил клюшку

После матча россиянин с силой ударил клюшкой, а затем выбросил её в подтрибунное помещение.

В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.