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В Эстонии с полок аптек сметают обезболивающее, которое скоро будет продаваться по рецепту

Ольга Лебедева
В Эстонии с полок аптек сметают обезболивающее, которое скоро будет продаваться по рецепту
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Обезболивающие.
Обезболивающие. Фото: Marko Saarm

Новость о том, что с нового года для приобретения популярного обезболивающего Solpadeine потребуется рецепт от семейного врача, спровоцировала панику: люди стали закупать его про запас, из-за чего прилавки многих аптек уже пусты.

«Я страдаю сильными головными болями. Патологий, к счастью, нет, головные боли обусловлены стрессом и перенапряжением на работе. До сих пор спасалась растворимыми таблетками Solpadeine», – рассказывает жительница Таллинна Олеся.

Сообщение от Лекарственного департамента о том, что скоро этот препарат будет продаваться по рецепту, она восприняла без восторга, но и без паники. «Каково же было мое удивление, когда оббегав три аптеки в разных частях города, ни в одной из них я не обнаружила растворимый Solpadeine. Где-то аптекарь сказал, что сделать закупку этого лекарства аптеки по какой-то причине не могут, но кое-где оно все-таки еще есть, поэтому можно покататься по городу, а то и по стране, и поискать. Чудесный совет!» – продолжила она.

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