Новость о том, что с нового года для приобретения популярного обезболивающего Solpadeine потребуется рецепт от семейного врача, спровоцировала панику: люди стали закупать его про запас, из-за чего прилавки многих аптек уже пусты.
Для подписчиков
В Эстонии с полок аптек сметают обезболивающее, которое скоро будет продаваться по рецепту
В Эстонии с полок аптек сметают обезболивающее, которое скоро будет продаваться по рецепту
«Я страдаю сильными головными болями. Патологий, к счастью, нет, головные боли обусловлены стрессом и перенапряжением на работе. До сих пор спасалась растворимыми таблетками Solpadeine», – рассказывает жительница Таллинна Олеся.
Ключевые слова