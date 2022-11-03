В Эстонии с полок аптек сметают обезболивающее, которое скоро будет продаваться по рецепту

Сообщение от Лекарственного департамента о том, что скоро этот препарат будет продаваться по рецепту, она восприняла без восторга, но и без паники. «Каково же было мое удивление, когда оббегав три аптеки в разных частях города, ни в одной из них я не обнаружила растворимый Solpadeine. Где-то аптекарь сказал, что сделать закупку этого лекарства аптеки по какой-то причине не могут, но кое-где оно все-таки еще есть, поэтому можно покататься по городу, а то и по стране, и поискать. Чудесный совет!» – продолжила она.