Председатель фракции Центристской партии Яанус Карилайд считает, что правительство во главе с премьер-министром Каей Каллас не заинтересовано в окончательном отчете о гибели парома «Эстония» и, к сожалению, прекратило расследование, поскольку правительство не выделило недостающие пять миллионов евро для завершения расследования.
Карилайд: Кая Каллас прикрыла дело о кораблекрушении «Эстонии»
«Работа Центра по расследованию как основного лица, за расследование ответственного, по составлению окончательного отчета стала практически невозможной. Трудовые договоры большинства членов следственной группы сегодня закончились, и в их продлении было отказано несмотря на то, что деньги в бюджете есть. Это не что иное, как умышленное затягивание и воспрепятствование расследованию», – сказал Карилайд.
«Если эстонское государство хочет сделать новые выводы, правительство должно выделить 5,25 миллиона евро из резервного фонда для завершения расследования. В этом случае аппарель «Эстонии» и другие элементы, необходимые Центру расследования, могут быть доставлены со дна моря в Таллинн», – добавил лидер фракции Центральной партии.
По словам Яануса Карилайда, решение правительства во главе с Юри Ратасом начать новое расследование кораблекрушения «Эстонии» под руководством эстонского государства было единственно правильным решением, чтобы обеспечить спокойствие родственникам погибших, и получить более точные ответы на возникшие вопросы.
«В прошлом году правительство выделило три миллиона евро на дополнительное расследование крушения парома «Эстония». Когда и Эстония, и Швеция внесли существенный финансовый вклад в расследование, возникает вопрос в связи с бездействием Каи Каллас – в чьих интересах она действует? При этом сегодняшнее правительство теряет доверие и создает дополнительную напряженность. В итоговом отчете не хватает пять миллионов евро и политической воли. Правда должна выйти наружу», – сказал Карилайд.