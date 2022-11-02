Карилайд: Кая Каллас прикрыла дело о кораблекрушении «Эстонии»

«Работа Центра по расследованию как основного лица, за расследование ответственного, по составлению окончательного отчета стала практически невозможной. Трудовые договоры большинства членов следственной группы сегодня закончились, и в их продлении было отказано несмотря на то, что деньги в бюджете есть. Это не что иное, как умышленное затягивание и воспрепятствование расследованию», – сказал Карилайд.

«Если эстонское государство хочет сделать новые выводы, правительство должно выделить 5,25 миллиона евро из резервного фонда для завершения расследования. В этом случае аппарель «Эстонии» и другие элементы, необходимые Центру расследования, могут быть доставлены со дна моря в Таллинн», – добавил лидер фракции Центральной партии.

По словам Яануса Карилайда, решение правительства во главе с Юри Ратасом начать новое расследование кораблекрушения «Эстонии» под руководством эстонского государства было единственно правильным решением, чтобы обеспечить спокойствие родственникам погибших, и получить более точные ответы на возникшие вопросы.