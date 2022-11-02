Скончался легендарный инженер Мауро Форгьери

За свою долгую карьеру технического директора Ferrari, с 1962 по 1984 год, он помог Ferrari завоевать титулы четырем пилотоам, семь побед конструкторов и 54 победы в Гран-при.

Поначалу он присоединился к Ferrari в качестве ученика в 1960 году, окончив Болонский университет со степенью инженера-механика. Он произвел настолько хорошее впечатление, что в 1961 году, после ухода тогдашнего главного дизайнера Карло Чити, основатель команды Энцо Феррари попросил его отвечать за технические аспекты в команде.

Форгьери работал конструктором в «Феррари» – именно за рулем построенных им болидов чемпионские титулы в составе Скудерии выиграли Джон Сертис, Ники Лауда (дважды) и Джоди Шектер.