Скончался легендарный инженер Мауро Форгьери
За свою долгую карьеру технического директора Ferrari, с 1962 по 1984 год, он помог Ferrari завоевать титулы четырем пилотоам, семь побед конструкторов и 54 победы в Гран-при.
Поначалу он присоединился к Ferrari в качестве ученика в 1960 году, окончив Болонский университет со степенью инженера-механика. Он произвел настолько хорошее впечатление, что в 1961 году, после ухода тогдашнего главного дизайнера Карло Чити, основатель команды Энцо Феррари попросил его отвечать за технические аспекты в команде.
Форгьери работал конструктором в «Феррари» – именно за рулем построенных им болидов чемпионские титулы в составе Скудерии выиграли Джон Сертис, Ники Лауда (дважды) и Джоди Шектер.
Форгьери возглавлял технический гоночный департамент «Феррари» с 1962 года. В общей сложности за время его работы «Феррари» выиграла 54 Гран-при, четыре раза победила в чемпионате и семь раз выиграла Кубок конструкторов.