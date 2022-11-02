Томуск: хотим изменить закон, чтобы взяться за таксистов и курьеров

«Я учитель эстонского языка и литературы, и для меня слова õigesti (правильно, верно) и õieti (правильно - разг.) не являются синонимами, – сказал Томуск. – Я должен уметь объяснять ученикам, что правильно, а что неправильно. Я хочу, чтобы слова имели четкие значения. Конечно, значения слов меняются, но применительно к школьному обучению у нас должна быть определенная языковая норма».

«В языковом вопросе я ортодокс. У меня есть замечания и к ортологическому словарю. Однажды его создатели предложили писать Рийгикогу со строчной буквы, так как, по их мнению, это имя нарицательное. Я же считаю, что название надо писать с большой буквы, потому что это имя собственное», — пояснил Томуск.

Он также не согласен с тем, что язык – это то, как люди говорят. «Каламбур также теряет свое значение, когда исчезает языковая норма», – заметил Томуск.

«Секрет моего долголетия как главы Языкового департамента – в следовании закону. Когда мы с коллегами недавно проводили совещание, я сказал, что закон – мой щит и меч. Какие бы решения я ни принимал как чиновник, я всегда руководствуюсь Конституцией. Я никогда не путаю свои личные и политические взгляды с управлением своим ведомством. Я держу свои политические убеждения в ящике стола», – сказал Томуск.