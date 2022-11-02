Ильмар Томуск, многолетний глава Языкового департамента, в программе Otse uudistemajast заявил, что поведомственное ему учреждение предложило внести в закон изменения, в соответствии с которыми водители такси и курьеры были бы обязаны владеть эстонским языком на должном уровне.
Томуск: хотим изменить закон, чтобы взяться за таксистов и курьеров
«Я учитель эстонского языка и литературы, и для меня слова õigesti (правильно, верно) и õieti (правильно - разг.) не являются синонимами, – сказал Томуск. – Я должен уметь объяснять ученикам, что правильно, а что неправильно. Я хочу, чтобы слова имели четкие значения. Конечно, значения слов меняются, но применительно к школьному обучению у нас должна быть определенная языковая норма».
«В языковом вопросе я ортодокс. У меня есть замечания и к ортологическому словарю. Однажды его создатели предложили писать Рийгикогу со строчной буквы, так как, по их мнению, это имя нарицательное. Я же считаю, что название надо писать с большой буквы, потому что это имя собственное», — пояснил Томуск.
Он также не согласен с тем, что язык – это то, как люди говорят. «Каламбур также теряет свое значение, когда исчезает языковая норма», – заметил Томуск.
«Секрет моего долголетия как главы Языкового департамента – в следовании закону. Когда мы с коллегами недавно проводили совещание, я сказал, что закон – мой щит и меч. Какие бы решения я ни принимал как чиновник, я всегда руководствуюсь Конституцией. Я никогда не путаю свои личные и политические взгляды с управлением своим ведомством. Я держу свои политические убеждения в ящике стола», – сказал Томуск.
По словам Томуска, облик города изменился за последние несколько десятилетий. «Когда я приехал из Кадрина в Таллинн в 1995 году, было много вывесок на русском и других языках. К 1996 году мы от них избавились и были счастливы. Однако вскоре мы сами начали вешать вывески на английском языке. Бытует мнение, что один язык, оказывающий давление на эстонский язык, более сакрален, чем другой, но в случае с эстонским языком не имеет значения, вытесняется ли он русским или английским. Роль английского языка значительно выросла и намного больше, чем двадцать лет назад, и от этого страдает эстонский язык», – сказал Томуск.
Томуск отметил, что в случае с товарными знаками на иностранных языках закон разрешает представлять информацию на эстонском языке в любом месте. «Здесь мы выступили с предложением сделать эстонский язык был таким же заметным, – сказал Томуск. – Это позволило бы сделать большие города Эстонии более эстоноязычными».
Он также считает, что правовое пространство Эстонии не может вернуться к языковым требованиям 1995 года. «Тогда мы должны запретить иностранные языки в Законе о языках, чего нам не позволит сделать Конституция», – сказал он.
На сайте Языкового департамента имеется возможность подать жалобу. «В частный сектор мы вмешиваемся на основании поступивших жалоб. Мы не отправляемся на предприятия с проверками ни с того ни с сего. Мы полагаемся на жалобы людей, потому что в Языковом департаменте всего 18 сотрудников. Жалобы помогают нам делать нашу работу, — сказал Томуск. – Как правило, мы реагируем на все жалобы».
По словам Томуска, проблемы вызывают как английский, так и русский языки. «Английский язык вызывает озабоченность в рекламе, русский пытается доминировать в сфере обслуживания. К нам прибыли украинские военные беженцы. Они устроились в сфере обслуживания. Это значит, что появилось много говорящих на русском работников, на что люди жалуются. Мы даем им год, что освоиться, а потом мы вернемся к этому вопросу. Если они по-прежнему не будут владеть эстонским, начнем делать предписания», – сказал Томуск.
Томуск сказал, что в конце 2015 года государство отменило требование подтверждать знание эстонского языка людьми, имеющими разрешение на таксоизвоз. «Мы предложили восстановить это требование. Они должны сдавать языковой экзамен на категорию B1. Что касается курьеров, мы также предложили внести поправку в закон, чтобы использующие для работы всевозможные платформы были на равных с другими эстонскими работниками», — отметил Томуск. Он сказал, что сейчас может быть то самое время, когда эти поправки могут быть приняты, потому что ему известно о поддержке со стороны политиков данной инициативы.
По его словам, языковые навыки членов волостных и городских собраний также являются проблемой. «После того, как однажды это языковое требование было установлено, в 2001 году оно было отменено. Я встречался с министром юстиции в сентябре, и здесь возможны изменения. Речь о том, что кандидат в органы местной власти должен понимать, что он должен уметь выполнять свою работу на эстонском, – сказал Томуск.
«Надзор осуществлялся бы так же, как это было до 2001 года – при подаче заявления человек ставит галочку напротив пункта, что он в состоянии заниматься определенными видами деятельности на эстонском языке. Надзора не было бы, но если в процессе работы горсобрания выяснится, что он не справляется, Языковой департамент может оценить его языковые навыки и передать свое заключение в правительственную комиссию. Предварительная проверка могла быть расценена как дискриминация», - сказал Томуск.