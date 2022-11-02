Очередная оценка земли не повлияет на величину земельного налога в 2023 году

Вице-мэр Таллинна Танель Кийк отметил, что с момента проведения прошлой оценки земли выросло целое поколение. За это время стоимость эстонской земли существенно возросла.

«Помимо установления соответствующей времени стоимости земли, в этом году изменено применение результатов оценки к единицам земельных участков. Если прежде существовали ценовые зоны, на основании которых нужно было отдельно высчитывать величину земельного налога для каждой кадастровой единицы, то на этот раз стоимость земельного участка сразу рассчитывалась для каждой отдельной единицы», – сказал Кийк.

В ходе очередного оценивания Земельный департамент в сотрудничестве с профессиональными оценщиками недвижимости определили, исходя из рынка, примерную стоимость всех земельных единиц в Эстонии, то есть величину земельного налога. Оценка проводилась только для земель, без учета находящихся на ней построек или леса. При оценивании исходили только из данных, содержащихся в базах данных, с применением моделей оценивания.

Новая стоимость основана на сравнении данных о совершенных сделках с недвижимостью в соответствии со спецификой оцениваемой земли. С 31 октября новая стоимость земли опубликована на интернет-странице Земельного департамента, информация находится в открытом доступе. Собственнику достаточно лишь проверить, верно ли указана в базе данных информация об участке земли. В случае обнаружения ошибки следует сообщить о ней в департамент.

Результаты очередного оценивания являются базой для налогообложения земли, но результаты оценивания, проведенного в 2022 году, будут использоваться при налогообложении только начиная с 2024 года.

«Это значит, что в 2023 году земельный налог будет рассчитан на основании прежних цен, новые данные пока не повлияют на величину налога, – пояснил Кийк. – Для Таллинна важно, чтобы земельный налог и впредь был посильным для людей. Во избежание резкого роста земельного налога закон снижает максимальные ставки земельного налога до пяти раз. Также установлено ограничение, согласно которому земельный налог не может возрасти более чем на 10% в год. По-прежнему остаются действительными льготы для собственников недвижимости, владельцы таллиннских домов размером не более 1500 м2 освобождены от оплаты земельного налога».