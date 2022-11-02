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Налог на землю резко повысится. Что ожидает собственников?

Юлле Харью
Налог на землю резко повысится. Что ожидает собственников?
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Советник отдела налоговой и таможенной политики Лемми Оро и Сулев Лийвик, руководитель отдела финансового управления органами местного самоуправления Министерства финансов.
Советник отдела налоговой и таможенной политики Лемми Оро и Сулев Лийвик, руководитель отдела финансового управления органами местного самоуправления Министерства финансов. Фото: Konstantin Sednev

Земельный налог может начать напрягать владельцев городских частных домов с просторными садами. В то же время, налоговое бремя может даже снизиться для владельцев леса. Такую оценку дают Сулев Лийвик, руководитель отдела финансового управления самоуправления Министерства финансов, и Лемми Оро, советник Департамента налоговой и таможенной политики. 

– Что из себя представляет повышение налога на землю?

Сулев Лийвик: Была проведена оценка земли, и цена земельного налогообложения увеличилась в среднем в восемь раз. Налог будет увеличиваться с 2024 года, и предусмотрены механизмы защиты, чтобы повышение не было слишком резким.

Во-первых, максимальные ставки снижены в 2,5–5 раз, а лимит ежегодного роста земельного налога установлен на уровне десять процентов.

Лемми Оро: Если сейчас у меня земельный налог 100 евро, а по новому расчету он должен быть 200 евро, то в 2024 году я буду должна выплатить земельного налога все еще только 110 евро.

Ставка налога определяется самоуправлениями, и время принятия решения – до 1 июля 2023 года. Это может быть не максимальная ставка налога, может быть намного ниже.

Ставка налога на землю под жилую застройку составляет 0,1–0,5 процента от цены налогообложения земли. Ставка налога на обрабатываемую землю составляет 0,5 процента, чтобы земля как средство производства не становилась слишком дорогой. И, наконец, общая налоговая ставка равна одному проценту для коммерческих и промышленных земель.

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