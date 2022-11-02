Налог на землю резко повысится. Что ожидает собственников?

– Что из себя представляет повышение налога на землю?

Сулев Лийвик: Была проведена оценка земли, и цена земельного налогообложения увеличилась в среднем в восемь раз. Налог будет увеличиваться с 2024 года, и предусмотрены механизмы защиты, чтобы повышение не было слишком резким.

Во-первых, максимальные ставки снижены в 2,5–5 раз, а лимит ежегодного роста земельного налога установлен на уровне десять процентов.

Лемми Оро: Если сейчас у меня земельный налог 100 евро, а по новому расчету он должен быть 200 евро, то в 2024 году я буду должна выплатить земельного налога все еще только 110 евро.

Ставка налога определяется самоуправлениями, и время принятия решения – до 1 июля 2023 года. Это может быть не максимальная ставка налога, может быть намного ниже.