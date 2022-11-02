За несколько дней до окончания осенних каникул завуч и учитель математики тартуской Гимназии имени Яана Поска Мяртен Кярм уволился по собственному желанию. Выяснилось, что причиной этого стали его отношения с теперь уже выпускницей школы.
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Романтические отношения с ученицей стоили завучу работы
Романтические отношения с ученицей стоили завучу работы
Вернувшись с каникул, руководство учебного заведения сообщило ученикам и родителям, что с 28 октября в гимназии больше не работает завуч Мяртен Карм (34), так как он состоял в романтических отношениях с ученицей, а ныне выпускницей Гимназии имени Яана Поска.