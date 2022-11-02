Председатель концерна Hansabuss Индрек Халлисте и местные жители волости Харку считают, что нерегулируемый и слепой перекресток, на котором сбили тринадцатилетнюю девочку, опасен для водителей и пешеходов.
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Водитель, сбивший девочку в волости Харку, потрясен и расстроен
Водитель, сбивший девочку в волости Харку, потрясен и расстроен
Сегодня утром в волости Харку (Харьюмаа), произошло ДТП, в котором водитель автобуса Hansabuss при повороте налево сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку. Хотя травмы, полученные при аварии, были не опасны для жизни, все же ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.