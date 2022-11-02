Водитель, сбивший девочку в волости Харку, потрясен и расстроен

Сегодня утром в волости Харку (Харьюмаа), произошло ДТП, в котором водитель автобуса Hansabuss при повороте налево сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девочку. Хотя травмы, полученные при аварии, были не опасны для жизни, все же ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.