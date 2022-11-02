Выгодное партнерство ⟩ Дигитальные подписи синхронизируют во всей Европе

eID Easy предоставляет соответствующие регламенту eIDAS ЕС интерфейсы для дигитальной подписи. Регламент eIDAS регулирует использование электронных подписей в электронных контрактах на территории ЕС. Scrive предоставляет программы для аутентификации и дигитальных подписей.

В коллаборации с шведским партнером эстонский бизнес хочет унифицировать платформы, чтобы электронной подписью, сделанной в одной стране, можно было бы пользоваться на территории остальных стран ЕС.

«В каждой стране есть свои решения для оказания услуг цифровой подписи. Благодаря eID Easy все эти решения могут работать синхронно, и любой человек, независимо от страны, может подписать один и тот же документ с помощью той программы, к которой он привык, – пояснил глава eID Easy Маргус Пал. – В Европе существует более 200 поставщиков услуг дигитальной подписи, и Scrive, сотрудничая с eID Easy, не нужно будет выполнять все интеграции отдельно – достаточно одной интеграции с платформой eID Easy, и все инструменты цифровой подписи, которые мы поддерживаем, начнут работать синхронизированно».

Стороны обещают, что все дигитальные подписи будут иметь юридическую силу в еще большем количестве стран, чем раньше. На первом этапе сотрудничество между eID Easy и Scrive будет сосредоточено в странах Балтии, но позже география будет расширяться.

«Поскольку компании становятся все более глобальными, и спрос на совместимость электронных подписей разных стран растет, необходимость подписывать документы дигитально не должна усложнять создание деловых связей. Наиболее распространенным примером является ситуация, когда деловая транзакция требует подписи принимающих решения лиц из Финляндии, Швеции и Эстонии», – говорит менеджер по продукту Scrive Мартин Рёвер-Паркес.