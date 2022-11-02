В воскресенье 50 из-за войны покинувших Украину женщин приступили к участию в предпринимательской программе Empowering Women.
Украинские военные беженки создадут в Эстонии свои предприятия
В течение трех месяцев участницы ознакомятся с предпринимательской средой и цифровым обществом Эстонии и при поддержке опытных международных менторов сделают первые шаги к созданию своего предприятия.
«Если в Эстонии программа проводится впервые, то в Украине программа предпринимательства Empowering Women проводится в сотрудничестве с Эстонским советом помощи беженцам и Garage48 уже третий год, оказывая поддержку внутренним беженцам и лишившимся доходов из-за войны женщинам в создании семейных и микропредприятий в Восточной и Центральной Украине. За три года в рамках программы стартовали 59 микропредприятий, мы встречали замечательных предприимчивых женщин. Мы хотим оказать такую же поддержку прибывшим в Эстонию предприимчивым украинским женщинам», – пояснила проектный руководитель програмы и член правления Garage48 Кадри Тийсвельт.
В Эстонии программа «Empowering Women» проводится в сотрудничестве Garage48, Эстонского совета помощи беженцам, Британского совета, Swedbank и эстонского представительства Европейской комиссии.
«Украина сейчас сражается за свою свободу и свободу всей Европы. Эстония вместе с Европой твердо поддерживает Украину, мы делаем все для того, чтобы помочь Украине. Поддержка украинских беженцев в Эстонии – важная часть этой помощи. Проект, направленный на предприимчивых женщины, с самого начала был чем-то, в чем мы хотели принять участие и придать ему измерение европейских ценностей – потому что место Украины именно в Европе», – сказала руководитель эстонского представительства Европейской комиссии Вивиан Лоонела.
Хотя большинство участниц находится в Таллинне, предпринимательством хотят заниматься и женщины на Сааремаа, в Вильянди, Тарту, Йыхви, Силламяэ и Сетомаа. Больше всего идей предложено в сфере кейтеринга, образования и психического здоровья, косметических услуг и рукоделья.
«Сейчас в Эстонии проживает около 60 000 украинских беженцев, очень многие из них ищут возможности построить жизнь хотя до тех пор, пока не станет возможным вернуться на родину. Программа предлагает предприимчивым украинским женщинам возможность самим проявить активность, создать здесь свое предприятие и самим отвечать за свои доходы», – сказала руководитель опорными услугами и член правления Совета помощи беженцам Ану Вилтроп.
В качестве менторов участниц выступает более 40 руководителей предприятий и специалистов по предпринимательству из Эстонии и Украины, в число которых входят и малые предприниматели, в прошлом беженцы.
Пять лучших участниц по итогам трехмесячной программы получат предпринимательскую дотацию в размере 1000 евро, а также при поддержке партнеров программы – компьютеры для работы и льготные условия пользования офисными помещениями.