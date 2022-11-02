Украинские военные беженки создадут в Эстонии свои предприятия

В течение трех месяцев участницы ознакомятся с предпринимательской средой и цифровым обществом Эстонии и при поддержке опытных международных менторов сделают первые шаги к созданию своего предприятия.

«Если в Эстонии программа проводится впервые, то в Украине программа предпринимательства Empowering Women проводится в сотрудничестве с Эстонским советом помощи беженцам и Garage48 уже третий год, оказывая поддержку внутренним беженцам и лишившимся доходов из-за войны женщинам в создании семейных и микропредприятий в Восточной и Центральной Украине. За три года в рамках программы стартовали 59 микропредприятий, мы встречали замечательных предприимчивых женщин. Мы хотим оказать такую же поддержку прибывшим в Эстонию предприимчивым украинским женщинам», – пояснила проектный руководитель програмы и член правления Garage48 Кадри Тийсвельт.

В Эстонии программа «Empowering Women» проводится в сотрудничестве Garage48, Эстонского совета помощи беженцам, Британского совета, Swedbank и эстонского представительства Европейской комиссии.

«Украина сейчас сражается за свою свободу и свободу всей Европы. Эстония вместе с Европой твердо поддерживает Украину, мы делаем все для того, чтобы помочь Украине. Поддержка украинских беженцев в Эстонии – важная часть этой помощи. Проект, направленный на предприимчивых женщины, с самого начала был чем-то, в чем мы хотели принять участие и придать ему измерение европейских ценностей – потому что место Украины именно в Европе», – сказала руководитель эстонского представительства Европейской комиссии Вивиан Лоонела.