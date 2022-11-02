За продовольственной помощью приезжают на такси, а хлеб выбрасывают на улицу

В бедности нет ничего постыдного, а раздача продовольственной помощи в нормальном обществе – вполне обаденное явление. Но если некоторые из «клиентов» Эстонского продовольственного банка пьяны, выкидывают еду, которую им дают, мочатся у спортивного центра и пугают детей, то своим поведением они бросают тень на все предприятие целиком. У общественности неминуемо возникнет вопрос – а нужно ли все-таки выдавать таким людям продовольственную помощь?