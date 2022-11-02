Ставшие на прошлой неделе «медийными лицами» собутыльники, распивавшие водку у Раквереского спортивного центра перед приездом президента, – лишь одни из многих граждан, которые по средам ходят за продовольственной помощью. И выбрасывать продукты из пакетов – тоже всего лишь одна из многочисленных шалостей подобных персонажей. К сожалению, такое действительно происходит.
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За продовольственной помощью приезжают на такси, а хлеб выбрасывают на улицу
За продовольственной помощью приезжают на такси, а хлеб выбрасывают на улицу
В бедности нет ничего постыдного, а раздача продовольственной помощи в нормальном обществе – вполне обаденное явление. Но если некоторые из «клиентов» Эстонского продовольственного банка пьяны, выкидывают еду, которую им дают, мочатся у спортивного центра и пугают детей, то своим поведением они бросают тень на все предприятие целиком. У общественности неминуемо возникнет вопрос – а нужно ли все-таки выдавать таким людям продовольственную помощь?
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