Ева Пунш ⟩ Секреты школьного питания и скудное пищевое воспитание

Год назад устраивались тендеры среди фирм, претендующих на организацию школьного кейтеринга. Особое внимание в конкурсе уделялось: а) разнообразию ассортимента, б) ценам на завтраки и полдники, находящиеся вне государственных субсидий.

Так вот, пара фирм предложила цену на завтраки и полдники в один цент, что у многих вызвало недоумение. Неужели фирмы работают себе в убыток? Конечно же нет: эти затраты компенсируются предложением «буфета». Если на школьный стол выставляется «полезная и здоровая пища», то о буфетах этого сказать нельзя. Там будут и майонезные салаты, и горячие бутерброды, и шоколадки, и газированная вода – и вполне по коммерческим ценам, где не обойдешься одним евро за обед.

Я знаю родителей, которые недовольны питанием детей в школах, жалуются на постоянные «макароны с подливой», дают им деньги на буфет, и ребенок целыми днями питается шоколадками и соком.

Детское питание в Эстонии регулируется правилами (Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis). Поэтому родители, как и школьная администрация, могут требовать от фирмы, оказывающей услуги питания, соблюдения этих правил. А там речь идет не только о калорийности школьного обеда (который должен составлять 30– 35 процентов от суточного рациона), но присутствуют и конкретные требования к составлению меню, обходить которые попросту нельзя.

В частности, пятый параграф гласит, что макаронные изделия предлагаются не чаще двух раз в неделю, зато овощи, кроме картофеля, – ежедневно. Свежие фрукты – не реже трех раз в неделю. Блюда из рыбы – не реже одного раза. А вот сосиски и колбасы – не чаще одного раза в месяц. Основное блюдо не может быть приготовлено из консервированных продуктов, а пищевые добавки вообще могут присутствовать только по предписанию мед работника. Также регулируются и способы приготовления (варка, тушение, запекание). Для возраста младшей школы исключаются копчености, маринады.