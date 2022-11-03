С 2006 года Эстония предлагает учащимся школ бесплатные обеды. Начиналась эта программа с учеников младших классов, но сейчас питание дотируется для всех школьников. Также большинство учебных заведений участвует в проекте PRIA (Департамента сельзохрегистров и информации), благодаря которому детские сады, школы и профучилища получают бесплатные молочные продукты, а также фрукты и овощи, пишет публицист Ева Пунш.
Ева Пунш ⟩ Секреты школьного питания и скудное пищевое воспитание
На данный момент сумма дотации от государства на каждого учащегося составляет один евро. Несмотря на инфляцию, эта сумма не меняется уже несколько лет. В разных регионах проблему решают по-разному. Например, в Таллинне стоимость школьного обеда составляет 1,56 (56 центов доплачивает город). В Тарту же городские власти доплачивают гораздо меньше, скорее, дотируя младшие классы, чем старшеклассников. Разницу покрывают родители: для учеников начальных классов доплата составляет 35 центов в день, для среднего звена – 65 центов в день, для учеников гимназической ступени уже евро в день.
Конечно, один евро и даже два выглядят очень скромной суммой для приготовления полноценного обеда, учитывая, что где-то 70 процентов должно тратиться на закупку продуктов, а 30 процентов – на организацию питания (включая работу поваров и других кухонных сотрудников). В Эстонии представлены несколько фирм, предлагающих школьное питание. Есть покрупнее, есть помельче. Есть маленькие школы, «по старинке» самостоятельно нанимающие поваров.
Мне довелось поработать в трех таких фирмах и в пяти разных школах – от 30 учеников до 900. Чем больше оборот, тем больше скидки за оптовую закупку продуктов. Большой штат позволяет маневрировать и обеспечивать замену сотрудников, не допуская ситуации, когда заболевший повар ставит под угрозу питание полутысячи и более учеников.
Также крупные поставщики питания предлагают вариант школьного обеда по системе «шведский стол», когда у детей есть выбор из горячих блюд (свинина, курица или индейка), а также из гарниров (рис, картофель или кускус). Есть предложения и овощных гарниров – цветная капуста или цукини, запеченная тыква или брюква. Также в меню бывают и чисто вегетарианские блюда (хотя, скорее, они пользуются популярностью у учителей, чем у школьников). Шведский стол – идеальная система и для клиентов, и для продавца. На нем и ребенок всегда найдет себе что-то по вкусу.
Год назад устраивались тендеры среди фирм, претендующих на организацию школьного кейтеринга. Особое внимание в конкурсе уделялось: а) разнообразию ассортимента, б) ценам на завтраки и полдники, находящиеся вне государственных субсидий.
Так вот, пара фирм предложила цену на завтраки и полдники в один цент, что у многих вызвало недоумение. Неужели фирмы работают себе в убыток? Конечно же нет: эти затраты компенсируются предложением «буфета». Если на школьный стол выставляется «полезная и здоровая пища», то о буфетах этого сказать нельзя. Там будут и майонезные салаты, и горячие бутерброды, и шоколадки, и газированная вода – и вполне по коммерческим ценам, где не обойдешься одним евро за обед.
Я знаю родителей, которые недовольны питанием детей в школах, жалуются на постоянные «макароны с подливой», дают им деньги на буфет, и ребенок целыми днями питается шоколадками и соком.
Детское питание в Эстонии регулируется правилами (Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis). Поэтому родители, как и школьная администрация, могут требовать от фирмы, оказывающей услуги питания, соблюдения этих правил. А там речь идет не только о калорийности школьного обеда (который должен составлять 30– 35 процентов от суточного рациона), но присутствуют и конкретные требования к составлению меню, обходить которые попросту нельзя.
В частности, пятый параграф гласит, что макаронные изделия предлагаются не чаще двух раз в неделю, зато овощи, кроме картофеля, – ежедневно. Свежие фрукты – не реже трех раз в неделю. Блюда из рыбы – не реже одного раза. А вот сосиски и колбасы – не чаще одного раза в месяц. Основное блюдо не может быть приготовлено из консервированных продуктов, а пищевые добавки вообще могут присутствовать только по предписанию мед работника. Также регулируются и способы приготовления (варка, тушение, запекание). Для возраста младшей школы исключаются копчености, маринады.
И самое главное: культура питания закладывается дома, а не в школьной столовой. Многие дети категорически отказываются пробовать что-то новое, незнакомое. И если дома ребенок чаще всего на гарнир получает картофель или макароны, то вряд ли он в школе выберет кускус или брокколи, даже если они есть на шведском столе.