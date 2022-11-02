ВИДЕО ⟩ Женщина бегала по Тарту босиком, распылила перцовый баллончик и врезалась на угнанной машине в дерево

Эти события произошли в Супилинне между восемью и девятью часами утра во вторник, когда бегущая босиком молодая женщина прыснула перцовым баллончиком в лицо водителю в окно припаркованного на улице автомобиля. После этого поступка женщина убежала и угнала внедорожник Land Rover с улицы Марья.

Владелец автомобиля сказал, что капот автомобиля был приоткрытым, потому что в тот момент в нем проводился ремонт, и поэтому ключи находились в замке зажигания автомобиля. Поскольку владелец машины заменял ремень генератора, женщина смогла завести машину и уехать, несмотря на отсутствие ремня.

Хозяин автомобиля обнаружил кражу, как только угонщица уехала, и начал преследовать свою машину по улицам Супилинна на другом транспортном средстве. При этом он сообщил в полицию об угоне машины.

Хозяин на несколько минут потерял угнанный автомобиль из виду, но, объезжая Супилинн, заметил, что его машина врезалась в дерево за Певческим полем. Полиция прибыла туда вскоре после аварии.

Защитники правопорядка задержали босую 25-летнюю автоугонщицу за Певческим полем. Выяснилось, что женщина также не имела прав на управление автомобилем. Поскольку женщина вела себя неадекватно, полиция доставила ее в лечебное заведение. Мотивы поступка изначально были неясны, но, по предварительной информации, женщина пыталась сесть в пару других транспортных средств, прежде чем угнать внедорожник. Точные обстоятельства всего происшествия должны выясниться в ходе уголовного производства.

Семья, ставшая жертвой угона автомобиля, была здорово удивлена ​​происшествием. Угон автомобилей в этом районе случается нечасто, не говоря уже о том, что угонщица явно неуравновешенный персонаж, который бегает босиком, а также распыляет перцовый баллончик.