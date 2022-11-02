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Департамент полиции и погранохраны построит шесть новых постов наблюдения вдоль реки Нарва

BNS
Департамент полиции и погранохраны построит шесть новых постов наблюдения вдоль реки Нарва
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Пограничная река Нарва и две приграничные крепости.
Пограничная река Нарва и две приграничные крепости. Фото: Илья Смирнов/Архив Põhjarannik

Департамент полиции и погранохраны объявил о государственной закупке на строительство шести беспилотных мачт, используемых для наблюдения за государственной границей на реке Нарове. Ориентировочная стоимость закупки составляет 2,1 млн евро

Закупка включает в себя как проектирование инфраструктуры постов наблюдения, так и строительные работы. Позиции наблюдения устанавливаются с необходимыми подъездными путями, контейнерами для оборудования, электрическими и коммуникационными соединениями. При этом две существующие мачты будут демонтированы, согласно извещению о проведении тендера.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 15 декабря, тендерный договор будет заключен на 24 месяца. Закупка будет осуществляться в рамках ограниченной процедуры.

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