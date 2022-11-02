Департамент полиции и погранохраны построит шесть новых постов наблюдения вдоль реки Нарва

Закупка включает в себя как проектирование инфраструктуры постов наблюдения, так и строительные работы. Позиции наблюдения устанавливаются с необходимыми подъездными путями, контейнерами для оборудования, электрическими и коммуникационными соединениями. При этом две существующие мачты будут демонтированы, согласно извещению о проведении тендера.