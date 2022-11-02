Любовные интернет-аферы превратились в мошенничества с огромными суммами денег

В этом году финны, согласно информации банков, потеряли почти четыре миллиона евро в результате так называемых любовных афер. Расследовать преступления очень сложно, потому что обычно этим занимаются профессиональные иностранные мошенники, а деньги проходят через несколько банковских счетов. По данным полиции, денежные переводы часто проходят между другими жертвами мошенников.

В ловушку преступников попадают, главным образом, одинокие женщины.

Пожилая мать Хенри Йоханссона потеряла 130 000 евро, что вызвало шок среди ее родственников. Весной она сообщила, что нашла в интернете мужчину своей жизни. Сын сразу предупредил ее, чтобы она не давала денег новому знакомому, но это не помогло. Мужчина, выдававший себя за американского военного офицера, под различными предлогами выудил у матери Хенри 130 000 евро, поставив ее в тяжелое финансовое положение.

«Когда думаешь о матери, то в первую очередь беспокоишься о ней. Но в данном случае, признаюсь, чувствую также гнев. Получается такое нагромождение эмоций, что иногда трудно даже понять, что я переживаю».

Так называемые любовные аферы стали самой крупной формой интернет-мошенничества с экономической точки зрения. В период с января по июнь финны потеряли почти четыре миллиона евро из-за мошенничеств.