Любовные интернет-аферы превратились в мошенничества с огромными суммами денег
В этом году финны, согласно информации банков, потеряли почти четыре миллиона евро в результате так называемых любовных афер. Расследовать преступления очень сложно, потому что обычно этим занимаются профессиональные иностранные мошенники, а деньги проходят через несколько банковских счетов. По данным полиции, денежные переводы часто проходят между другими жертвами мошенников.
В ловушку преступников попадают, главным образом, одинокие женщины.
Пожилая мать Хенри Йоханссона потеряла 130 000 евро, что вызвало шок среди ее родственников. Весной она сообщила, что нашла в интернете мужчину своей жизни. Сын сразу предупредил ее, чтобы она не давала денег новому знакомому, но это не помогло. Мужчина, выдававший себя за американского военного офицера, под различными предлогами выудил у матери Хенри 130 000 евро, поставив ее в тяжелое финансовое положение.
«Когда думаешь о матери, то в первую очередь беспокоишься о ней. Но в данном случае, признаюсь, чувствую также гнев. Получается такое нагромождение эмоций, что иногда трудно даже понять, что я переживаю».
Так называемые любовные аферы стали самой крупной формой интернет-мошенничества с экономической точки зрения. В период с января по июнь финны потеряли почти четыре миллиона евро из-за мошенничеств.
Банкам удалось заблокировать значительную часть денег, потерянных в результате действий преступников. В первом полугодии мошенники заполучили десять миллионов евро, а банки предотвратили почти семь миллионов евро подозрительных переводов.
Типичная жертва любовной аферы – одинокая женщина. Инспектор Гуннар Голник из полиции Хяме говорит, что один и тот же мошенник может одновременно управлять двумя или тремя жертвами, и деньги сначала будут проходить между ними, пока часть из средств не уйдет за границу.
«Надо помнить, что даже если эти люди переводят деньги из лучших побуждений, их могут обвинить в отмывании денег».
Семья Йоханссон оказалась из-за мошенников в тяжелом положении. Сыну приходится каждый месяц давать матери, попавшей в долговую зависимость, сотни евро. Чтобы расплатиться с долгами он вынужден был выкупить ее квартиру. В отношениях между матерью и сыном появились глубокие раны.
«Милосердие – это слово, к которому я прибегаю. Остается быть милосердным по отношению к себе и ближнему, понимая при этом, что за неделю или две раны не заживут».