В украинской политической жизни традиционно бытовала клановость. В те или иные периоды времени ключевые должности в Киеве занимали представители того или иного регионального клана.
Крах небожителей ⟩ Украинские олигархи теряют влияние
Второй президент Украины Леонид Кучма был, например, ярким представителем так называемого «днепропетровского клана», Виктор Янукович – выходец из не менее влиятельного «донецкого клана» со значительным криминальным прошлым. Есть еще «харьковские» политики, «закарпатские», «львовские», «одесские». Все годы независимости они рвались к власти, чтобы завоевать Киев и таким путем всю страну. Но все они – пустое место без бизнесменов, финансировавших их предвыборные кампании.
Литейщик Ахметов
Второго января 2014 года под донецкой резиденцией самого богатого, по версии американского журнала Forbes, украинского бизнесмена Рината Ахметова собралась небольшая группа протестующих. В форме свое образного троллинга активисты поздравили Ахметова с Новым годом и принесли небольшую елку под двери его жилища. Таким способом протестанты вовсе не собирались благодарить Ахметова за его вклад в экономику, но, напротив, выразить протест главному спонсору Партии регионов. Ведь именно Ахметов был близким соратником действовавшего тогда президента Виктора Януковича, который решил остановить евроинтеграцию Украины, чем спровоцировал массовые протесты в центре Киева, а потом и по всей стране.
В те дни проукраинские силы обвиняли Партию регионов и Виктора Януковича в лоббировании интересов Кремля и даже в измене родины, что не было совсем безосновательно. К этому вела длинная цепочка событий, которая буквально вытолкнула пассионарную часть общества на Майдан.
27 апреля 2010 года лидер Партии регионов и президент Украины Виктор Янукович подписал так называемые «харьковские соглашения», которые продлили пребывание Черноморского флота России в Крыму до 2042 года. В августе 2011 года народные депутаты от Партии регионов Сергей Кивалов и Вадим Колесниченко подают законопроект, значительно расширяющий использование русского языка в Украине. Голосование по законопроекту нарушало все нормы и процедуры Верховной Рады, но закон все-таки был принят. А 21 ноября 2013 года Виктор Янукович заблокировал евроинтеграцию Украины, отказавшись от подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В тот же вечер центральные улицы Киева заполнились протестующими.
Публично Ринат Ахметов избегал заявлений о поддержке тех или иных законопроектов или решений Партии регионов, но его, как главный кошелек партии, не могли не ассоциировать со стилем правления регионалов в стране. Поэтому 2 января 2014 года у офиса Ахметова в Макеевке стояли активисты с плакатами «Ахметов финансирует убийство людей на Майдане». Они были уверены, что бизнесмен находится в Лондоне, где незадолго до этого приобрел недвижимость, но в какой-то момент к толпе протестующих подъехал черный «Мерседес», из которого очень по-донецки одетый – в спортивный костюм и куртку – вышел Ринат Ахметов.
«Вот все говорят о санкциях против меня, но самая большая санкция для меня – это когда я не смогу ходить по своей родине – по донецкой земле», – сказал он тогда. Это был первый из известных автору случаев, когда всемогущий донецкий магнат появился на людях без охраны и не в сопровождении многочисленной свиты.
Это был также очень редкий случай, когда Ахметов выражал растерянность. Было заметно, что в общении с людьми ему было сложно подбирать слова.
Спустя всего три месяца после этой встречи Донбасс опустился в хаос вооруженного конфликта, и все взоры в этом регионе оказались направлены на Рината Ахметова. От него ожидали чего-то большего, чем заявлений о том, что всем сторонам конфликта надо сесть за стол переговоров. Маховик войны уже было не остановить.
Политическое влияние помогло Ахметову построить бизнес-империю стоимостью 13,7 миллиарда долларов, которая с 2014 года значительно просела до 4,3 миллиарда. Многие активы донецкого бизнесмена оказались на оккупированных территориях: с 24 февраля 2022 года его империя недосчиталась металлургических гигантов «Азовсталь», ММК имени Ильича, Авдеевский коксохим. Под оккупацию попали Луганская ТЭС, многочисленные аграрные предприятия, а также ветровые и солнечные электростанции на юге Запорожской области.
Ахметов стал заложником собственной бизнес-стратегии. Он вкладывался в понятный ему юг и восток Украины, где чувствовал себя полноправным хозяином. Но повлиять на ход дальнейших событий не захотел или уже не смог.
В 2014 году в Украине часто можно было слышать обвинения в адрес Ахметова, что он является бенефициаром войны на Донбассе. Но потери его бизнес-империи говорят об обратном.
«На начальном этапе, когда разжигалась вражда, нагнеталась ненависть к украинцам из других регионов, как это было в 2000-х и начале 2010-х годов, там была роль Рината Ахметова как человека, который финансировал Партию регионов и был спонсором прихода Виктора Януковича к власти, – констатирует журналист и политический аналитик из Донецка Денис Казанский. – Тогда они продвигали идею дефрагментации, федерализации Украины, чтобы раздробить страну на части. После 2014 года у меня нет таких данных, чтобы он как-то приближал российское вторжение. Очень сложно говорить, что на самом деле думает этот человек. В разные времена мы видели абсолютно разное поведение. Когда-то он поддерживал пророссийские силы, а на каком-то этапе перешел на поддержку проукраинских сил», – добавляет Казанский.
Сейчас Ахметов активно поддерживает проукраинский и проевропейский вектор Украины, берет шефство над ранеными бойцами ВСУ. Его структуры везут гуманитарную помощь для беженцев и ВСУ, а юристы его компаний собирают базу для судебных исков против России.
«Капитализация этих объектов к началу войны составила десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к России и потребуем компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Сейчас ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях», – подчеркнул Ахметов.
Скромный медийщик Коломойский
Бизнесмен из Днепра и выходец из еврейской общины Игорь Коломойский не стоит в первых рядах списка Forbes, но в последнее десятилетие он один из самых влиятельных олигархов, воздействующих на политическую и экономическую жизнь Украины.
Его бизнес-интересы довольно широко простираются в банковскую сферу, энергетику, металлургию и многое другое. Журнал Forbes оценивает состояние Игоря Коломойского в 1,8 миллиарда долларов.
Но более всего Коломойский известен в Украине как собственник медиахолдинга и телеканала «1+1» – одного из наиболее рейтинговых и популярных в стране. На этом канале уже много лет выходит юмористическая телепрограмма «95 квартал», которую производит компания нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
В 2015 году на телеканале «1+1» компания Зеленского запустила политический комедийный телесериал «Слуга народа», где Владимир Зеленский сыграл главную роль. Сюжет повествования лихо закручивается вокруг фигуры Василия Петровича Голобородько – простого учителя истории, который побеждает на выборах президента Украины. Рейтинг сериала бьет все рекорды просмотров, и на волне этой популярности Владимир Зеленский побеждает уже на реальных выборах президента Украины в 2019 году.
После этого противники Владимира Зеленского прочно связывают его с Игорем Коломойским, называя Зеленского техническим президентом под управлением олигарха из Днепра. Но прямых подтверждений этому найдено так и не было. После победы Зеленского на выборах Коломойский все еще судится с Национальным банком Украины за контроль над Приватбанком, который был национализирован еще в 2016 году. Известно, что олигарх был одним из двух крупнейших акционеров Приватбанка.
В марте 2021 года неутешительные для Коломойского новости пришли из США: Госдеп ввел санкции против него и его родственников за причастность к коррупции на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2014–2015 годах. Тогда президент Украины Петр Порошенко назначил Коломой ского на эту должность, чтобы влияние бизнесмена в регионе помогло удержать Днепропетровскую область в составе Украины, что и было сделано.
После чего в ноябре 2021 года Зеленский подписал «закон о деолигархизации», который значительно ограничил влияние топовых бизнесменов Украины на политику страны. Летом 2022 года украинский Forbes сообщает: «Бизнесмен Игорь Коломойский, вероятно, потерял украинское гражданство. Паспорт бизнесмена в реестре Государственной миграционной службы значится как недействительный». Тем же летом Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства еще ряда влиятельных бизнесменов Украины, среди которых числится несколько ярких представителей «днепропетровского клана».
Тем не менее Игорь Коломойский и сейчас находится на территории Украины и контролирует свой бизнес, в том числе и телеканал «1+1». Ахметов же отказался от контроля над медиабизнесом из-за нового закона, который предполагает, что «олигархом» может быть признан человек, имеющий значительное влияние на украинскую политику, экономику и осуществляющий контроль над СМИ.
Таким образом, в Украине очевидна трансформация всего политического устройства страны. Но какова будет роль олигархов в будущем, сейчас предсказать крайне сложно.