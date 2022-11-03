Крах небожителей ⟩ Украинские олигархи теряют влияние

Денис Казанский. Фото: личный архив

Публично Ринат Ахметов избегал заявлений о поддержке тех или иных законопроектов или решений Партии регионов, но его, как главный кошелек партии, не могли не ассоциировать со стилем правления регионалов в стране. Поэтому 2 января 2014 года у офиса Ахметова в Макеевке стояли активисты с плакатами «Ахметов финансирует убийство людей на Майдане». Они были уверены, что бизнесмен находится в Лондоне, где незадолго до этого приобрел недвижимость, но в какой-то момент к толпе протестующих подъехал черный «Мерседес», из которого очень по-донецки одетый – в спортивный костюм и куртку – вышел Ринат Ахметов.

«Вот все говорят о санкциях против меня, но самая большая санкция для меня – это когда я не смогу ходить по своей родине – по донецкой земле», – сказал он тогда. Это был первый из известных автору случаев, когда всемогущий донецкий магнат появился на людях без охраны и не в сопровождении многочисленной свиты.

Это был также очень редкий случай, когда Ахметов выражал растерянность. Было заметно, что в общении с людьми ему было сложно подбирать слова.