В среду правительство Латвии поддержало продление чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией до 10 февраля следующего года.
Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации у границы с Беларусью
Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство в августе прошлого года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе, а затем несколько раз ее продлевало, последний раз – до 10 ноября.
Министерство юстиции не поддерживало продление чрезвычайной ситуации, предложенное Министерством внутренних дел.
Как указали в Минюсте, год – достаточный срок для внесения изменений в нормативную базу в случае необходимости, если при существующей нормативной базе не удается эффективно обеспечить неприкосновенность государственной границы и пресечение незаконной миграции.
«Еще раз подчеркиваем, что цель введения чрезвычайной ситуации – дать возможность Кабинету министров оперативно реагировать на угрозы национальной безопасности, если предотвратить угрозу существующими средствами не представляется возможным. В то же время объявление чрезвычайной ситуации не освобождает соответствующие учреждения от упорядочения и пересмотра своих функций», – заявили в Минюсте.
Сегодня после непродолжительного обсуждения правительство приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации, но в то же время поддержало предложение министра иностранных дел Эдгара Ринкевича и поручило ответственным министерствам разработать законы, чтобы Латвия могла отказаться от режима чрезвычайной ситуации.
Министр юстиции Янис Борданс заявил, что восточные соседи Латвии могут делать все что угодно, и специальная отправка мигрантов в Латвию будет нормальной ситуацией. Нужно привести в порядок существующие законы для обеспечения функций пограничной охраны, а не продлевать чрезвычайную ситуацию на длительный срок.
Министр внутренних дел Кристап Эклонс согласился с тем, что многократно продлевать чрезвычайную ситуацию – не лучшая практика, однако обстоятельства вынуждают так действовать.
Ринкевич сказал, что возражения у Минюста будут и через три месяца, кроме того, в настоящее время действует чрезвычайная ситуация в нескольких самоуправлениях у границы с Россией. «Мы не сможем вечно продлевать две чрезвычайные ситуации», – сказал министр и призвал ответственные министерства подготовить постановления, регулирующие повседневную жизнь на восточной границе.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш поддержал предложение Ринкевича, заявив, что угроза со стороны Белоруссии является новой нормой, а также существует угроза со стороны России.
В МВД сообщили, что с 10 августа 2021 года в общей сложности предотвращено незаконное пересечение государственной границы 7562 лицами.