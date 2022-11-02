Латвия продлила режим чрезвычайной ситуации у границы с Беларусью

Принимая во внимание возросшее давление нелегальной иммиграции, правительство в августе прошлого года объявило чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе, а затем несколько раз ее продлевало, последний раз – до 10 ноября.

Министерство юстиции не поддерживало продление чрезвычайной ситуации, предложенное Министерством внутренних дел.

Как указали в Минюсте, год – достаточный срок для внесения изменений в нормативную базу в случае необходимости, если при существующей нормативной базе не удается эффективно обеспечить неприкосновенность государственной границы и пресечение незаконной миграции.

«Еще раз подчеркиваем, что цель введения чрезвычайной ситуации – дать возможность Кабинету министров оперативно реагировать на угрозы национальной безопасности, если предотвратить угрозу существующими средствами не представляется возможным. В то же время объявление чрезвычайной ситуации не освобождает соответствующие учреждения от упорядочения и пересмотра своих функций», – заявили в Минюсте.

Сегодня после непродолжительного обсуждения правительство приняло решение о продлении чрезвычайной ситуации, но в то же время поддержало предложение министра иностранных дел Эдгара Ринкевича и поручило ответственным министерствам разработать законы, чтобы Латвия могла отказаться от режима чрезвычайной ситуации.