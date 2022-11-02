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Таллинн окажет Украине финансовую помощь и отправит машины скорой помощи

Уве Гнадентайх
, журналист
Таллинн окажет Украине финансовую помощь и отправит машины скорой помощи
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Фото: Taavi Sepp

Таллиннская горуправа приняла решение оказать финансовую поддержку Житомирской области, а Киеву и Львову передать четыре машины скорой помощи.

На сегодняшнем заседании горуправа приняла решение о выделении 44 000 евро из резервного фонда на поддержку Житомирской области Украины. Также был принят и отправлен на согласование законопроект, согласно которому в Украину отправят четыре машины скорой помощи с оборудованием.

«Две машины будут отправлены в Киев и две во Львов. Tallinna Kiirabi выделяет для Украины четыре машины скорой помощи с соответствующим оборудованием. Это автомобили 2013 года выпуска, которые больше не используются Таллиннской скорой помощью», – сказала вице-мэр Таллинна по социальным вопросам Бетина Бешкина.

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