Тысячи смертей: геноцид мусульманского меньшинства Мьянмы ушел в забвение

Гуманитарная катастрофа такого масштаба всегда должна попадать в мировые новости, равно как война в Украине или пандемия. Этого не происходит. Иранский профессор Наджмех Шобейри в марте этого года в Тегеране сказал мне: «На Западе много лицемерия, в том числе и в связи с войной в Украине. Много говорится о детях, которые гибнут в Украине, но при этом никого не заботят дети в Йемене, которые тоже умирают».

Больше всего нас ранит то, что нам ближе всего. В Европе тема войны в Украине занимает первые полосы всех газет, а азиатские СМИ не делятся ежедневными сводками с украинского фронта. В Эстонии, Польше, Испании и других странах война в Украине является приоритетной из-за ее близости и масштаба угрозы. Именно это и сделало возможным предоставление всей той помощи, которую Украина сейчас получает.

А меньшинству рохинджа никто не помогает. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNCHR), в 1990-х годах в Бангладеш насчитывалось 36 843 беженца рохинджа, а к июлю 2022 года их число возросло до 936 733 человек. Но Бангладеш не поддерживают соседние страны. Лишь Малайзия приняла около 103 000 беженцев, а остальные расположенные по соседству страны просто пожимают плечами.

Денег для помощи мало