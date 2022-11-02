От универсальной услуги отказались несколько тысяч потребителей

Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв сообщил BNS, что к 12 октября от универсальной услуги отказалось около 23 000 домохозяйств-клиентов предприятия. «По состоянию на сегодняшний день на универсальную услугу с 1 октября перешли 133 000 домашних клиентов Eesti Energia. После 12 октября от универсальной услуги отказалось еще около 5800 клиентов», – добавил Кайв.

Менеджер по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм сообщила редакции, что у компании около 6000 клиентов универсальной услуги, но когда наступило время принять решение, отказаться от нее решило около 10 процентов получивших предложение о присоединении к услуге.

Ответственный за продукцию в сфере продажи электричества AS Alexela Мартин Мюйрисепп сообщил BNS, что около 70 клиентов компании перешли на универсальную услугу, а отказалось около 8 процентов. «Отказались клиенты, которые мало потребляют и/или проинвестировали в умные устройства в своем домохозяйстве, управляющие потреблением электричества в соответствии с ценами на электроэнергию», – сказал он.

Пресс-секретарь VKG Elektrivõrgud Ирина Боенко сообщила BNS, что в клиентскую базу компании входит более 27 000 клиентов, которые с 1 октября потребляют электроэнергию по цене универсальной услуги. Она добавила, что клиентов универсальной услуги можно поделить на две группы.