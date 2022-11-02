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От универсальной услуги отказались несколько тысяч потребителей

BNS
От универсальной услуги отказались несколько тысяч потребителей
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Электричество.
Электричество. Фото: www.freepik.com / montaaž Liina Õun

По словам крупнейших эстонских продавцов электроэнергии, от пакета универсальной услуги решили отказаться несколько тысяч домашних потребителей.

Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв сообщил BNS, что к 12 октября от универсальной услуги отказалось около 23 000 домохозяйств-клиентов предприятия. «По состоянию на сегодняшний день на универсальную услугу с 1 октября перешли 133 000 домашних клиентов Eesti Energia. После 12 октября от универсальной услуги отказалось еще около 5800 клиентов», – добавил Кайв.

Менеджер по коммуникации и маркетингу Eesti Gaas Керсти Тумм сообщила редакции, что у компании около 6000 клиентов универсальной услуги, но когда наступило время принять решение, отказаться от нее решило около 10 процентов получивших предложение о присоединении к услуге.

Ответственный за продукцию в сфере продажи электричества AS Alexela Мартин Мюйрисепп сообщил BNS, что около 70 клиентов компании перешли на универсальную услугу, а отказалось около 8 процентов. «Отказались клиенты, которые мало потребляют и/или проинвестировали в умные устройства в своем домохозяйстве, управляющие потреблением электричества в соответствии с ценами на электроэнергию», – сказал он.

Пресс-секретарь VKG Elektrivõrgud Ирина Боенко сообщила BNS, что в клиентскую базу компании входит более 27 000 клиентов, которые с 1 октября потребляют электроэнергию по цене универсальной услуги. Она добавила, что клиентов универсальной услуги можно поделить на две группы.

«Первая группа – клиенты, заключившие договор, по которому цена на электричество оказалась выше цены универсальной услуги. Им мы направили предложения о переходе на универсальную услугу. Из 4500 получивших предложение подавляющее большинство, то есть 94 процента, приняли решение в пользу универсальной услуги. Во вторую группу входят пользующиеся общей услугой, то есть клиенты, не заключившие договор на электроэнергию ни с одним провайдером. У нас около 23 000 таких клиентов, для них цена универсальной услуги вступила в действие автоматически», – сказала Боенко.

Возможность перейти на универсальную услугу для домашних потребителей появилась с 1 октября. В том случае, если пакет, которым пользовался клиент, был дороже цены универсальной услуги, предприятия автоматически переводили его на универсальную услугу, если только клиент сам не отказался от этого.

В конце сентября Управление по конкуренции установило временную цену для производителя универсальных услуг в размере 154,08 евро за мегаватт-час или 15,4 цента за киловатт-час, к которой, в зависимости от поставщика услуг, были добавлены разумная прибыль и плата за услуги. Цены основных поставщиков универсальных услуг составляют от 19 до 20 центов за киловатт-час, из которых автоматически вычитается государственная субсидия в размере 5 центов и добавляются плата за обслуживание и сеть в соответствии с пакетом.

Для сравнения: на бирже электроэнергии Nord Pool в ценовой зоне Эстонии в средняя цена в октябре этого года составляла 174,29 евро за мегаватт-час.

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