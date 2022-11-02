Каждый пятый мобилизованный из РФ погибает, не доезжая до фронта

Сообщения о смертях мобилизованных начали поступать в первую же неделю после призыва. 27 сентября стало известно о смерти жителя поселка Звездный Кабардино-Балкарии. Борис Шаваев умер на сборах в Ингушетии. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Уже на следующий день при невыясненных обстоятельствах погибли мобилизованные в городе Борзя Забайкальского края и под Тюменью.

Всего 23 человека, то есть каждый пятый мобилизованный, о чьей смерти нам известно, погиб не на фронте, а во время подготовки к боям. Причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи.

Гибнуть на фронте мобилизованные начали уже в начале октября. Дмитрий Сидоров и Андрей Пичуев из Бурятии были призваны 22 сентября, а погибли 4 октября – меньше, чем через две недели.

Больше всего потерь понес Урал. Известно о 24 погибших из Свердловской области, 13 – из Челябинской области и двоих из Курганской. В некоторых случаях от мобилизации до гибели прошло всего 9-10 дней.