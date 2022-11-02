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Сергей Зенев и Кен Калласте подписали новые контракты с «Флорой»

rus.postimees.ee
Сергей Зенев и Кен Калласте подписали новые контракты с «Флорой»
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Сергей Зенев.
Сергей Зенев. Фото: Janek Eslon/Fc Flora

Досрочно ставшая чемпионом Эстонии по футболу таллиннская «Флора» продлила контракты с защитником Кеном Калласте и полузащитником Сергеем Зеневым, сообщает rus.err.

Информацию о том, что упомянутые игроки, а также капитан Константин Васильев останутся в команде на новый сезон, подтвердил президент «Флоры» Пелле Похлак.

«В принципе, в середине сезона стало ясно, что мы продлим с ними соглашения. В итоге подписание контрактов стало логичным развитием событий», – сказал Похлак.

О том, что лидер «Флоры» Константин Васильев уже заключил с клубом контракт на сезон 2023, rus.err.ee сообщил 4 октября.

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