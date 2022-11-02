Сергей Зенев и Кен Калласте подписали новые контракты с «Флорой»

Информацию о том, что упомянутые игроки, а также капитан Константин Васильев останутся в команде на новый сезон, подтвердил президент «Флоры» Пелле Похлак.

«В принципе, в середине сезона стало ясно, что мы продлим с ними соглашения. В итоге подписание контрактов стало логичным развитием событий», – сказал Похлак.