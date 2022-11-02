Погранпункт «Нарва-2» закроют в ближайшие недели

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что в ближайшее время начнется реконструкция нарвского пограничного кордона. К этому времени чиновникам потребуются новые временные рабочие помещения. «Для этого хорошо подходят помещения погранпункта "Нарва-2", который предназначен для проверки людей, пересекающих границу пешком», – сказал министр.

По словам Ляэнеметса, сейчас подходящее время для реконструкции кордона и закрытия пешеходного моста, объединяющего Нарву и Ивангород, так как из-за санкций и других мер число пересекающих границу в последнее время сократилось до такой степени, что нет смысла держать несколько погранпереходов открытыми. «Люди смогут перемещаться между двумя странами по основному погранпункту, а Департамент полиции и погранохраны – более эффективно использовать человеческие ресурсы пограничного перехода "Нарва-2" в другом месте», – объяснил министр.

Ляэнеметс сказал, что это решение не связано с соображениями безопасности: «Как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что им пользуются только люди с видом на жительство в Эстонии и граждане. Кроме того, в ходе анализа и консультации с самоуправлением мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста не будет существенно мешать повседневной жизни местных жителей».