В связи с прекращением полномочий депутата Рийгикогу, Кейт Пентус-Розиманнус получит компенсацию в размере трехмесячного оклада.
Экс-министр финансов получит солидную компенсацию
Экс-министр финансов получит солидную компенсацию
Зарплата члена парламента составляет 4746, 99 евро, таким образом, экс-министру полагается компенсация в 14 240,97 евро. Решение об этом было принято правлением Рийгикогу 20 октября.
Согласно упомянутому закону, полномочия депутата Рийгикогу прекращаются в день, когда он становится министром. Когда Пентус-Розиманнус покинула пост министра, ее полномочия как депутата Рийгикогу были автоматически восстановлены, после чего она сразу же заявила, что уходит с поста депутата парламента. На этом ее полномочия как депутата Рийгикогу закончились.
Кроме того, Пентус-Розиманнус, которая претендует на то, чтобы стать членом Европейской счетной палаты, получила компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 7564 евро, пишет ERR.
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