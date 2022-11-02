Экс-министр финансов получит солидную компенсацию

Согласно упомянутому закону, полномочия депутата Рийгикогу прекращаются в день, когда он становится министром. Когда Пентус-Розиманнус покинула пост министра, ее полномочия как депутата Рийгикогу были автоматически восстановлены, после чего она сразу же заявила, что уходит с поста депутата парламента. На этом ее полномочия как депутата Рийгикогу закончились.