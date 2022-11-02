Александр Ээльранд по прозвищу Могила, известный как доморощенный бизнесмен с Коплиских линий, снова должен сесть в тюрьму. На этот раз ему удалось пробыть на свободе несколько месяцев, пока его не поймали на краже полиэтиленовых пакетов, конфет Miisu и других мелочей.
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Убийца и серийный вор с Коплиских линий снова сядет за решетку
Убийца и серийный вор с Коплиских линий снова сядет за решетку
80-летний Ээльранд сидел в тюрьме за убийство, угрозы чиновникам и кражу. В начале столетия он самовольно сдавал городские квартиры на Коплиских линиях и угрожал законным арендаторам, если они не будут ему платить.
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