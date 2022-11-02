Убийца и серийный вор с Коплиских линий снова сядет за решетку

Александр Ээльранд по прозвищу Могила, известный как доморощенный бизнесмен с Коплиских линий, снова должен сесть в тюрьму. На этот раз ему удалось пробыть на свободе несколько месяцев, пока его не поймали на краже полиэтиленовых пакетов, конфет Miisu и других мелочей.