Департамент полиции и погранохраны(PPA) объявил тендер на строительство шести автоматизированных пунктов наблюдения за государственной границей на реке Нарве, ориентировочная стоимость госзакупки 2,1 млн евро.
Полиция закупит пункты наблюдения за государственной границей на реке Нарве
Полиция закупит пункты наблюдения за государственной границей на реке Нарве
Закупка включает проектирование инфраструктуры постов наблюдения и строительные работы. Позиции наблюдения устанавливаются с необходимыми подъездными путями, контейнерами для оборудования, электрическими и коммуникационными соединениями. При этом две существующие мачты будут демонтированы, согласно извещению о проведении тендера.
Заявки на участие в тендере можно подавать до 15 декабря, тендерный договор будет заключен на 24 месяца. Закупка будет осуществляться в рамках ограниченной процедуры.