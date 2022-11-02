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Полиция закупит пункты наблюдения за государственной границей на реке Нарве

BNS
Полиция закупит пункты наблюдения за государственной границей на реке Нарве
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Погранпункт в Ивангороде.
Погранпункт в Ивангороде. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Департамент полиции и погранохраны(PPA) объявил тендер на строительство шести автоматизированных пунктов наблюдения за государственной границей на реке Нарве, ориентировочная стоимость госзакупки 2,1 млн евро.

Закупка включает проектирование инфраструктуры постов наблюдения и строительные работы. Позиции наблюдения устанавливаются с необходимыми подъездными путями, контейнерами для оборудования, электрическими и коммуникационными соединениями. При этом две существующие мачты будут демонтированы, согласно извещению о проведении тендера.

Заявки на участие в тендере можно подавать до 15 декабря, тендерный договор будет заключен на 24 месяца. Закупка будет осуществляться в рамках ограниченной процедуры.

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