Россия согласилась возобновить участие в «зерновой сделке», урегулировать ситуацию помогла Турция

Украина гарантировала, «что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», поэтому Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», заявил Владимир Путин.

При этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае «нарушения Украиной своих обязательств», сказал российский президент.

Путин пояснил, что Турция выступила посредником «в прояснении этой ситуации».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня первым сообщил о том, что разногласия с Россией удалось урегулировать. По его словам, это произошло в ходе телефонного разговора между министром обороны Турции и его российским коллегой Сергеем Шойгу.

Впрочем, вывоз зерна и не прекращался – несмотря на субботнее заявление Кремля. Выходящие из украинских портов грузовые суда с продовольствием в Стамбуле досматривала команда турецких проверяющих и международных наблюдателей ООН – в отсутствие представителей России.

По мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, случившееся наглядно демонстрирует, на что способно международное сообщество, «если не идти на поводу у Москвы, когда та занимается шантажом».

«Реальные гарантии»

О приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке Россия объявила на выходных, обвинив Украину в том, что морской «коридор безопасности» для вывоза зерна был якобы использован для нападения на российский флот в аннексированном Крыму.