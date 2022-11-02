Россия согласилась возобновить работу «зернового коридора» – спустя четыре дня после объявления Москвой о приостановке соглашения, достигнутого при посредничестве Турции и ООН для вывоза украинского зерна по Черному морю. Впрочем, сам вывоз и не прекращался – несмотря на субботнее заявление Кремля.
Россия согласилась возобновить участие в «зерновой сделке», урегулировать ситуацию помогла Турция
Украина гарантировала, «что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей», поэтому Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», заявил Владимир Путин.
При этом Россия оставляет за собой право выйти из нее в случае «нарушения Украиной своих обязательств», сказал российский президент.
Путин пояснил, что Турция выступила посредником «в прояснении этой ситуации».
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня первым сообщил о том, что разногласия с Россией удалось урегулировать. По его словам, это произошло в ходе телефонного разговора между министром обороны Турции и его российским коллегой Сергеем Шойгу.
Впрочем, вывоз зерна и не прекращался – несмотря на субботнее заявление Кремля. Выходящие из украинских портов грузовые суда с продовольствием в Стамбуле досматривала команда турецких проверяющих и международных наблюдателей ООН – в отсутствие представителей России.
По мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, случившееся наглядно демонстрирует, на что способно международное сообщество, «если не идти на поводу у Москвы, когда та занимается шантажом».
«Реальные гарантии»
О приостановке зернового соглашения в одностороннем порядке Россия объявила на выходных, обвинив Украину в том, что морской «коридор безопасности» для вывоза зерна был якобы использован для нападения на российский флот в аннексированном Крыму.
Украина не брала на себя ответственность за эту атаку. Президент Владимир Зеленский говорил, что Москва могла воспользоваться другим поводом, чтобы выйти из «зерновой сделки», заключенной в июле при посредничестве Турции и ООН.
Проход судов по «зерновому коридору» в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут. Однако накануне вечером стало известно, что в среду, 2 ноября, ни одна из сторон – ООН, Турция, Россия и Украина – гуманитарный конвой не согласовала.
Во вторник состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль в своем заявлении указывал, что Москва условием возвращения в сделку назвала «реальные гарантии» Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.
Что говорят в Москве
Теперь министерство обороны России утверждает, что получило «письменные гарантии» Украины о неиспользовании «зернового коридора» и украинских портов для ведения «боевых действий против России». Гарантии, согласно заявлению, получены благодаря участию ООН и Турции.
«Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения – инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (»Черноморская инициатива«)», – говорится в заявлении минобороны России.
Два дня назад российский президент Владимир Путин говорил, что Россия не вышла из «зерновой сделки», а лишь приостановила участие в ней. Связь между атакой дронов на корабли Черноморского флота и экспортом украинского зерна он объяснял так: «Эти беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины».
Западные страны и Украина сочли аргументы Москвы в пользу приостановки «зерновой сделки» неубедительными и требовали пересмотреть решение об отказе от нее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал стороны как можно скорее договориться о продлении срока соглашения, который истекает 19 ноября.
Давление Турции?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы «зернового коридора» незадолго до заявления минобороны России, выступая в турецком парламенте.
«После телефонного разговора, который мы провели вчера с Путиным, министр обороны России господин Шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сказал, что поставки зерна будут продолжаться согласно ранее принятым договоренностям с 12:00 сегодня», – сказал Эрдоган.
Высокопоставленные украинские чиновники в среду выразили признательность Турции и ООН за их роль в решении России возобновить участие в сделке, пишет Рейтер. На условиях анонимности один из чиновников сказал агентству, что считает это результатом давления Турции на Россию. Министр инфраструктуры Александр Кубраков выразил признательность Эрдогану и Гутерришу.
На политическом уровне Киев расценил произошедшее как дипломатическую победу.
«В геополитическом плане то, что произошло в эти дни, ставит точку на многолетней дипломатии шантажа, которую проводила Россия», – заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Его советник Михаил Подоляк в своем «Твиттере» отметил, что произошедшее – хороший урок для западных партнеров относительного того, что на шантаж со стороны Москвы идти нельзя.
«Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать нерушимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы», – написал Подоляк.
Атака дронов
Путин и минобороны России называли атаку беспилотников на корабли Черноморского флота террористической.
С такой квалификацией не соглашались аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они указывали, что в состав флота входят три фрегата, на вооружении которых есть ракеты «Калибр». Такими ракетами и дронами Россия уже три недели обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. В связи с этим ISW считает корабли законной военной целью.
Россия заявляла, что помимо кораблей могли пострадать гражданские суда. Потери Черноморского флота российские военные оценивали как несущественные – повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец». ISW ставил под сомнение такую оценку ущерба.
На атаку беспилотников в Севастополе Москва ответила не только приостановкой «зерновой сделки», в результате которой из Украины смогли уйти десятки судов с зерновыми, но и новым массированным ударом по объектам энергетической инфраструктуры.