«Новости в 7» за 2 ноября: супербольнице быть или не быть, как составить резюме, Русский театр удивляет и Старый Таллинн открывается

Сегодня в выпуске:

- Таллинн продолжит проектирование супербольницы, несмотря на отсутствие финансирования. Как быстро будет построено лечебное учреждение и остаётся ли открытым вопрос финансирования - подробности в нашем материале.

- Как скоро пенсии местных граждан РФ поступят в эстонский банк, что Финляндия предлагает Эстонии и какое предложение ждёт Эстонское орнитологическое общество.

- Говорят, работа не волк и в лес не убежит. А вот как не упустить должность своей мечты и правильно составить резюме, что бы обратить на себя внимание потенциального работодателя - узнавала наша съёмочная группа..

- Русский театр готовит премьеру спектакля по пьесе американского драматурга Трейси Леттса "Август. Графство Осейдж". Репетиции над спектаклем шли более четырех месяцев, и 5 ноября в Большом зале театра зрители смогут увидеть долгожданную премьеру. Наша съёмочная группа заглянула за кулисы и готова поделиться впечатлениями от предпоказа спектакля.

- С миру по нитке: кого будут судить в Иране, без чего останутся жители Молдовы и кого и чем "обстреляли" американские военные.

- В октябре стартовал цикл лекций „Календарь Старого Таллинна” от краеведа Йозефа Каца. Наша съёмочная группа побеседовала с краеведаом: подробности в нашем материале.