Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 2 ноября: супербольнице быть или не быть, как составить резюме, Русский театр удивляет и Старый Таллинн открывается
Сегодня в выпуске:
- Таллинн продолжит проектирование супербольницы, несмотря на отсутствие финансирования. Как быстро будет построено лечебное учреждение и остаётся ли открытым вопрос финансирования - подробности в нашем материале.
- Как скоро пенсии местных граждан РФ поступят в эстонский банк, что Финляндия предлагает Эстонии и какое предложение ждёт Эстонское орнитологическое общество.
- Говорят, работа не волк и в лес не убежит. А вот как не упустить должность своей мечты и правильно составить резюме, что бы обратить на себя внимание потенциального работодателя - узнавала наша съёмочная группа..
- Русский театр готовит премьеру спектакля по пьесе американского драматурга Трейси Леттса "Август. Графство Осейдж". Репетиции над спектаклем шли более четырех месяцев, и 5 ноября в Большом зале театра зрители смогут увидеть долгожданную премьеру. Наша съёмочная группа заглянула за кулисы и готова поделиться впечатлениями от предпоказа спектакля.
- С миру по нитке: кого будут судить в Иране, без чего останутся жители Молдовы и кого и чем "обстреляли" американские военные.
- В октябре стартовал цикл лекций „Календарь Старого Таллинна” от краеведа Йозефа Каца. Наша съёмочная группа побеседовала с краеведаом: подробности в нашем материале.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 ноября.