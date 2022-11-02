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Более 20 000 евро: Пентус-Розиманнус ушла из политики с крупной компенсацией

Postimees BNS
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Более 20 000 евро: Пентус-Розиманнус ушла из политики с крупной компенсацией
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Кейт Пентус-Росиманнус.
Кейт Пентус-Росиманнус. Фото: Tairo Lutter

Правление Рийгикогу приняло решение выплатить Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) компенсацию за прекращение полномочий члена парламента в размере трехмесячной заработной платы. Вместе с рассчитанными ранее отпускными в казну экс-министра добавится более 20 тысяч евро.

Пентус-Розиманнус, объявившая о своей отставке с поста министра финансов 18 октября, должна была вернуться в Рийгикогу, но решила остаться в отпуске по уходу за ребенком до получения мандата от Счетной палаты ЕС. Тем не менее она получила положенную компенсацию за прекращение полномочий члена парламента.

Месячная зарплата члена Рийгикогу составляет 4 746 евро, так что всего Пентус-Розиманнус получила более 14 000 евро.

Ранее стало известно, что Минфин выплатит Пентус-Розиманнус 7 564 евро в качестве компенсации за 34,9 неиспользованных отпускных дня. Таким образом, экс-министр уходит из политики с компенсацией примерно в 22 тысячи евро.

Пентус-Розиманнус подтвердила, что не будет баллотироваться на весенних парламентских выборах, а также покинет пост вице-председателя Партии реформ, если будет утверждена в члены Европейской счетной палаты.

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