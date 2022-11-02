Более 20 000 евро: Пентус-Розиманнус ушла из политики с крупной компенсацией

Пентус-Розиманнус, объявившая о своей отставке с поста министра финансов 18 октября, должна была вернуться в Рийгикогу, но решила остаться в отпуске по уходу за ребенком до получения мандата от Счетной палаты ЕС. Тем не менее она получила положенную компенсацию за прекращение полномочий члена парламента.

Месячная зарплата члена Рийгикогу составляет 4 746 евро, так что всего Пентус-Розиманнус получила более 14 000 евро.

Ранее стало известно, что Минфин выплатит Пентус-Розиманнус 7 564 евро в качестве компенсации за 34,9 неиспользованных отпускных дня. Таким образом, экс-министр уходит из политики с компенсацией примерно в 22 тысячи евро.