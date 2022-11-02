По расчетам софтверной компании Net Group, к 2100 году население Таллинна может составить до 540 000 человек. Расчеты сделаны на основе открытых данных, то есть данных, находящихся в свободном доступе и предназначенных для свободного использования и обмена.
К 2100 году население Таллинна может вырасти до 540 000 человек
Сценарии будущего, смоделированные на основе открытых данных, полезны для прогнозирования численности населения, городского планирования и принятия политических решений, сообщил в среду представитель Net Group. По его словам, простой подсчет показывает, что к 2100 году население Таллинна может составить более 500 000 человек.
Наличие водных ресурсов является одним из ключевых моментов при увеличении населения. Например, из-за нехватки воды предоставление детальных планов жилищного строительства в волости Виймси ограничено, а значит, ограиичен и рост населения волости. В то же время население Таллинна в ближайшие десятилетия может вырасти еще больше, потому что, по текущим данным, в 2100 году чистой питьевой воды хватило бы на 542 722 таллиннца.
«При прогнозировании численности населения Таллинна мы взяли за исходные данные текущую обеспеченность питьевой водой и климатический сценарий, подготовленный для Эстонии. В Таллинне вода поступает к жителям в основном из озера Юлемисте, которое, образно говоря, жители Таллинна выпивают буквально за год. Озеро заполняет водосборный бассейн, а это значит, что наличие питьевой воды связано с количеством осадков», – сказал руководитель Net Group Прийт Конго.
Конго сказал, что если учесть еще и эстонский климатический сценарий, по которому к 2100 году среднегодовое количество осадков в Эстонии увеличится на 19 процентов от нынешнеего уровня, то можно сделать вывод, что по мере увеличения количества осадков, увеличивается и способность водосбора Юлемисте питать озеро пресной водой. Это означает, что к 2100 году население Таллинна может вырасти до 542 722 человек.