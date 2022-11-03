В Нарве возмущены увольнением руководителя Кренгольмской гимназии и решением о закрытии ряда детских садов. В чем польза этих шагов? Насколько далеко зашли разногласия внутри горсобрания?
Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов?
Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко (партия "Ээсти 200"). Смотрите интервью в повторе!
- Почему увольнение директора гимназии Ирины Янович вызвало такой резонанс?
- Не смущает ли нарвские власти перспектива судебных разбирательств? Обсуждалось ли обращение педколлектива, родителей и учеников?
- Влияют ли политические трения на образовательный процесс?
- Председатель горсобрания Владимир Жаворонков не поддержал горбюджет во время его принятия. Раскол в правящем большинстве усиливается?
- В чем польза решения о закрытии трех детсадов и реструктуризации четвертого, в результате чего оказались под угрозой 70 рабочих мест?
- Как идет подготовка к переходу на эстонский?
- СМИ возмутились тем, что лучший учитель года из Нарвы не владеет эстонским. Что готовы ответить на критику власти города?
- Пора ли менять Закон о языке, чтобы взяться за таксистов и курьеров?
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