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Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов?

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: зачем Нарве увольнение директора и закрытие детсадов?
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В Нарве возмущены увольнением руководителя Кренгольмской гимназии и решением о закрытии ряда детских садов. В чем польза этих шагов? Насколько далеко зашли разногласия внутри горсобрания?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко (партия "Ээсти 200"). Смотрите интервью в повторе!

  • Почему увольнение директора гимназии Ирины Янович вызвало такой резонанс? 
  • Не смущает ли нарвские власти перспектива судебных разбирательств? Обсуждалось ли обращение педколлектива, родителей и учеников?
  • Влияют ли политические трения на образовательный процесс?
  • Председатель горсобрания Владимир Жаворонков не поддержал горбюджет во время его принятия. Раскол в правящем большинстве усиливается?
  • В чем польза решения о закрытии трех детсадов и реструктуризации четвертого, в результате чего оказались под угрозой 70 рабочих мест?
  • Как идет подготовка к переходу на эстонский?
  • СМИ возмутились тем, что лучший учитель года из Нарвы не владеет эстонским. Что готовы ответить на критику власти города?
  • Пора ли менять Закон о языке, чтобы взяться за таксистов и курьеров?
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