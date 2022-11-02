200 тысяч человек в Волгограде остались без воды из-за прорыва канализации. Нечистоты затопили улицы и местные достопримечательности и стекают в Волгу. В городе ввели режим ЧС. Власти и коммунальные службы признались, что до этого дня не знали, в каком состоянии находятся системы жизнеобеспечения города, пишет «Новая газета Европа».
Волгоград утопает в потоках фекалий, сотни тысяч жителей остались без воды
Прорыв канализации произошел в ночь на 28 октября. На склоне поймы реки Царицы обрушился свод бетонного канала, в котором находился канализационный коллектор. Он обслуживал два района города: Советский и Ворошиловский.
На месте обрушения пролегали две нити трубопровода диаметром 1200 миллиметров. По первоначальным данным, одна из них была повреждена.
Как сообщали в ресурсоснабжающей компании «Концессии водоснабжения», которой принадлежит коллектор, на место прорыва сразу же выехала аварийная бригада. Работы велись всю ночь, но попытки починить коллектор и трубопровод оказались тщетны.
В результате в город хлынул поток нечистот. Он размыл местный парк Пахмутовой, а затем по улицам начал стекать в Волгу.
Нечистоты затопили детскую железную дорогу, Нулевую продольную магистраль, парк у музея «Россия — моя история» и часть новой набережной возле парохода-памятника «Гаситель». Местные СМИ пишут, что в луже фекалий оказались в том числе надписи «Россия» и «Волгоград», которые находились на террасе у памятника.
В «Концессиях водоснабжения» приняли решение приостановить подачу воды жителям Советского и Ворошиловского района.
К вечеру прокуратура организовала проверку и потребовала возбудить уголовное дело.
«В результате аварии прекращена подача горячего и холодного водоснабжения более чем в 1100 многоквартирных домах, 17 тысяч частных домовладений и ряде социальных объектов на территории Советского и Ворошиловского районов», — сообщили в региональной прокуратуре.
СМИ писали, что местные жители скупили в магазинах всю бутилированную воду.
29 октября выяснилось, что авария куда серьезней, чем предполагалось изначально — повреждены обе трубы магистральной канализации. В районах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Только на третий день аварии, 30 октября, коммунальщики смогли определить место и масштаб повреждений.
«По предварительным данным, на участке, где произошла авария, придется менять 150 погонных метров обеих труб», — сообщили в оперативном штабе.
В тот же день местные жители начали жаловаться на отключение отопления в домах. Рухнули телефоны горячих линий.
Волгоградцы составили коллективное письмо, в котором потребовали привлечь к ответственности виновных в аварии сотрудников администрации города и предприятия «Концессии водоснабжения».
Волгоградское МЧС организовало подвоз технической воды в цистернах. Как рассказали в пресс-службе главка, 26 машин начали курсировать по Советскому и Ворошиловскому району с семи утра. С тех пор МЧС ежедневно публикует график подвоза воды. При этом в министерстве не обозначили конкретные точки, куда будут подъезжать машины. Карту пришлось составить депутату городской думы.
Об отключении воды также начали сообщать жители Санаторного микрорайона. «В Санаторном с вечера пятницы тоже воды нет. В нашей управляшке сказали, что аварийная ситуация, и перенаправили в "Концессии". Сроки восстановления не называют. Вопрос о подвозе воды тоже открыт. Сказали нам: "Слушайте. Если приедут, будут сигналить"», — рассказали волгоградцы местному порталу V1.ru.
В школа Ворошиловского и Советского районов, а также в сразу нескольких вузах города (ВолГУ, ВГИИК, ВолГТУ, ВолГАУ) отменили занятия.
В тот же день до места аварии доехал губернатор области Андрей Бочаров и поручил вернуть воду в дома в течение последующих суток и начать постепенное подключение отопления.
Губернатор также признался, что до этого дня реальное состояние магистральных трубопроводов и коллекторов оставалось для властей и коммунальных служб загадкой.
«На первом этапе у нас возникли проблемы именно в том, чтобы определить место, где именно произошла утечка канализационных стоков. Учитывая, что документация полностью не соответствует… ну ничему не соответствует. И это сегодня подтверждается через непосредственно вскрытие. Вскрытие показало, что полностью всё отсутствует», — заявил он.
31 октября Следственный комитет возбудил сразу два уголовных дела — по ч. 1 ст. 238 УК («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»), а также по ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).
По поводу загрязнения Волги высказалась также глава Росприроднадзора России Светлана Радионова. «Инспекторы Службы и специалисты ЦЛАТИ оперативно обследовали загрязнённую территорию и взяли пробы воды и почвы. По их результатам можно будет судить о размере ущерба природе и о мере наказания для виновных», — написала она в телеграме.
К вечеру 1 ноября, нарушив губернаторский дедлайн, в городе все-таки начали восстанавливать водоснабжение.
Администрация обещала дать воду «тонкой струйкой». Мэр объявил, что водоснабжение начнут включать постепенно.
«Согласно принятому плану, мы начинаем поэтапное заполнение системы. Первое — обеспечение водой котельных, 7-я больница и — подавать воду в систему. Во избежание гидроудара — по тому плану, по которому мы договорились», — сообщил мэр Волгограда Владимир Марченко.
Власти города боятся очередного ЧП, которое может возникнуть после подачи воды. Могут не выдержать уже внутридомовые сети.
«При помощи телеметрии сотрудники в эти минуты следят за режимом работы магистральных и водоразводящих сетей от насосных станций и водоочистных сооружений до вводов в жилые дома и соцобъекты. В случае фиксации отклонений диспетчерский центр принимает решение о необходимых регулировках давления на сетях», — рассказали в пресс-службе администрации.