Волгоград утопает в потоках фекалий, сотни тысяч жителей остались без воды

Фото: Социальные сети

29 октября выяснилось, что авария куда серьезней, чем предполагалось изначально — повреждены обе трубы магистральной канализации. В районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Только на третий день аварии, 30 октября, коммунальщики смогли определить место и масштаб повреждений.

«По предварительным данным, на участке, где произошла авария, придется менять 150 погонных метров обеих труб», — сообщили в оперативном штабе.

В тот же день местные жители начали жаловаться на отключение отопления в домах. Рухнули телефоны горячих линий.

Волгоградцы составили коллективное письмо, в котором потребовали привлечь к ответственности виновных в аварии сотрудников администрации города и предприятия «Концессии водоснабжения».

Волгоградское МЧС организовало подвоз технической воды в цистернах. Как рассказали в пресс-службе главка, 26 машин начали курсировать по Советскому и Ворошиловскому району с семи утра. С тех пор МЧС ежедневно публикует график подвоза воды. При этом в министерстве не обозначили конкретные точки, куда будут подъезжать машины. Карту пришлось составить депутату городской думы.

Фото: Социальные сети

Об отключении воды также начали сообщать жители Санаторного микрорайона. «В Санаторном с вечера пятницы тоже воды нет. В нашей управляшке сказали, что аварийная ситуация, и перенаправили в "Концессии". Сроки восстановления не называют. Вопрос о подвозе воды тоже открыт. Сказали нам: "Слушайте. Если приедут, будут сигналить"», — рассказали волгоградцы местному порталу V1.ru.