Фото ⟩ Кровавый попкорн и суп из пальцев: жительница Нымме превратила свой сад в страну ужасов

Кабанова, открывшая ворота на два половиной часа ворота на свой задний двор, сказала, что мероприятие было на удивление популярным. На украшенный сад пришли посмотреть даже из Пяэскюла.

«Мы думали, что придет где-то 10–15 детей, но пришло более 80, включая их родителей. Мы были, мягко говоря, в шоке», – сказала Кабанова. Посетители также отметили, что все было очень продуманно и пугающе, а их дети считают, что это был самый лучший Хэллоуин.

«Мы хотели устроить что-то для соседских детей и наших друзей. Но не в формате семейного праздника с милыми тыковками и ведьмочками, а что-то пострашнее, чтобы и самим повеселиться», – рассказала Кабанова, которой очень помогли ее 7-летняя дочь Эльза и 11-летняя дочь Руби.

«У нас была бесплатная столовая, где жизнерадостная и устрашающая ведьма – моя подруга Мари-Анн – варила так называемый суп из человечиены и нарезала для него «человеческие пальцы». А еще там был вампир, который испытывал детскую смелость и предлагал кровавый попкорн», – описывает она и добавляет, что ее дочь разрешила всем детям выбрать себе подарочный пакет, внутри которого было что-то тематическое.

По словам Кабановой, подарочные пакеты были разной формы и размера и были наполнены конфетами, печеньем, наклейками, игрушечными насекомыми и прочим. Фото: Erakogu