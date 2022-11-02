В понедельник жительница района Нымме Рагне Кабанова объявила в соцсетях, что приглашает всех детей на сладости («конфеты или жизнь» – одна из традиций праздника Хэллоуин – прим.ред) в ее саду. Хотя она предполагала, что придет от силы с десяток детей, на самом деле их было около ста.
Фото ⟩ Кровавый попкорн и суп из пальцев: жительница Нымме превратила свой сад в страну ужасов
Кабанова, открывшая ворота на два половиной часа ворота на свой задний двор, сказала, что мероприятие было на удивление популярным. На украшенный сад пришли посмотреть даже из Пяэскюла.
«Мы думали, что придет где-то 10–15 детей, но пришло более 80, включая их родителей. Мы были, мягко говоря, в шоке», – сказала Кабанова. Посетители также отметили, что все было очень продуманно и пугающе, а их дети считают, что это был самый лучший Хэллоуин.
«Мы хотели устроить что-то для соседских детей и наших друзей. Но не в формате семейного праздника с милыми тыковками и ведьмочками, а что-то пострашнее, чтобы и самим повеселиться», – рассказала Кабанова, которой очень помогли ее 7-летняя дочь Эльза и 11-летняя дочь Руби.
«У нас была бесплатная столовая, где жизнерадостная и устрашающая ведьма – моя подруга Мари-Анн – варила так называемый суп из человечиены и нарезала для него «человеческие пальцы». А еще там был вампир, который испытывал детскую смелость и предлагал кровавый попкорн», – описывает она и добавляет, что ее дочь разрешила всем детям выбрать себе подарочный пакет, внутри которого было что-то тематическое.
Затем дети подходили к большой паутине в саду, пройти которую можно было лишь проползая сквозь нее. В паутине были красноглазые пауки, некоторые даже двигались и издавали звуки. Вокруг был синий туман, который, надеюсь, усиливал ужасающую атмосферу», – добавляет Кабанова.
По словам хозяйки, реакция при посещении хэллоуинского сада была очень разной. У некоторых детей были испуганные лица, некоторые от волнения бегали по саду. «Поскольку формат был довольно пугающим, дети постарше больше соответствовали теме», – объясняет Кабанова.
Кабанова сказала, что раньше ее семья не отмечала Хэллоуин: «В предыдущие годы я была довольно пассивна. Мне казалось, что мы импортируем этот американский праздник в Эстонию, но когда я прочла о нем больше и увидела, с каким энтузиазмом дети работают над своими костюмами и сколько простой радости это им приносит, мне показалось глупым отбиваться».
«И самое приятное – Хэллоуин, Мардипяэв и Кадрипяэв не приходятся на одну и ту же ночь, поэтому можно отмечать все праздники сразу. Каждый год мы также ходим с детьми на пробежку, приуроченную к Мардипяэву, ждем гостей, а также отмечаем Кадрипяэв. Но факт в том, что праздновать Хэллоуин в костюмах эффектнее и веселее, чем петь песни в шубах наизнанку. Но я думаю, что и то, и другое, имеет место быть», – пояснила Кабанова.
«Я считаю, что вышло у нас хорошо – именно так, как я себе это и представляла. Мои друзья Мария и Лоре пришли помочь, и мы отлично провели время», – поделилась дочь Кабановой Руби.
Она сказала, что считает Хэллоуин очень важным праздником для детей, и надеется, что они будут отмечать его и в следующем году. По словам Руби, Кадрипяэев и Мардипяэв по-прежнему популярны среди детей ее возраста. «Кроме того – где еще нам взять конфеты в ноябре?» – задается вопросом Руби.