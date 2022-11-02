Силы обороны и Кайтселийт приступают к усилению территориальных подразделений сухопутной обороны

В подразделения сухопутной обороны зачисляются резервисты, не имеющие действующей военной должности, а также прошедшие военную службу в Силах обороны Эстонии и отвечающие установленным законом требованиям по состоянию здоровья.

Каждый резервист может проверить свое воинское назначение на сайте Сил обороны Эстонии. На сайте также можно найти анкету, где лицо, отвечающее первичным требованиям для службы в подразделении сухопутной обороны, может выбрать, в каком уезде он хочет служить. Выбор должен быть сделан не позднее 30 ноября.