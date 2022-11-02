Силы обороны и Кайтселийт начнут пополнять сухопутную оборону резервистами. В ближайшие годы состав сухопутной обороны увеличится до 20 000 человек.
Силы обороны и Кайтселийт приступают к усилению территориальных подразделений сухопутной обороны
В подразделения сухопутной обороны зачисляются резервисты, не имеющие действующей военной должности, а также прошедшие военную службу в Силах обороны Эстонии и отвечающие установленным законом требованиям по состоянию здоровья.
Каждый резервист может проверить свое воинское назначение на сайте Сил обороны Эстонии. На сайте также можно найти анкету, где лицо, отвечающее первичным требованиям для службы в подразделении сухопутной обороны, может выбрать, в каком уезде он хочет служить. Выбор должен быть сделан не позднее 30 ноября.
Назначения в сухопутные подразделения будут произведены в течение декабря. Резервисты, отобранные для сухопутной обороны, которые не указали свои предпочтения по уезду, распределяются по подразделениям в зависимости от необходимости.