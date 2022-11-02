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Оператор «Северного потока»: взрывами уничтожено 250 метров трубопровода

Deutsche Welle
Оператор «Северного потока»: взрывами уничтожено 250 метров трубопровода
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Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море.
Утечка газопровода «Северный поток-1» в Балтийском море. Фото: TT NEWS AGENCY

На дне Балтийского моря обнаружены два кратера глубиной до пяти метров. Она расположены на удалении в 248 метров друг от друга рядом с трубой «Северного потока-1», сообщил оператор трубопровода.

«По предварительным результатам осмотра места повреждения на морском дне обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 м друг от друга. Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м», – говорится в сообщении оператора, обнародованном в среду, 2 ноября.

Как отмечается далее, на 2 ноября завершен первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции, специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные.

Разгерметизация двух ниток «Северного потока» и одной – «Северного потока-2» произошла 26 сентября в результате взрывов близ датского острова Борнхольм. НАТО и ЕС полагают, что взрывы стали результатом диверсии.

27 октября зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. Для осмотра участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании разрешения от властей Дании пока не получено.

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