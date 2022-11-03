Энн Вескимяги: волна увольнений в обрабатывающей промышленности только начинается

Из 200 работников AS Standard 163, сокращения будут проходить до 27 января следующего года. «Согласно нынешним решениям, мы закроем завод по производству спецмебели в Мустамяэ. Владельцы вместе с правлением разрабатывают бизнес-модель, чтобы найти возможность продолжить работу на производстве в Козе», – объяснил Вескимяги.

Мебельная фабрика в Козе в основном производит офисную мебель и мебель для кают круизных лайнеров. В Мустамяэ закроют одну из двух производственных единиц. «Мы все время следим за ситуацией на рынке и наши будущие решения зависят от поведения наших клиентов», – отметил Вескимяги.