Энн Вескимяги: волна увольнений в обрабатывающей промышленности только начинается

Легендарный производитель мебели AS Standard планирует сократить большую часть своих работников и снизить производство. По словам члена правления предприятия Энна Вескимяги, к сожалению, это не последняя фирма, которая в ближайшее время будет вынуждена свернуть производство.
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Из 200 работников AS Standard 163, сокращения будут проходить до 27 января следующего года. «Согласно нынешним решениям, мы закроем завод по производству спецмебели в Мустамяэ. Владельцы вместе с правлением разрабатывают бизнес-модель, чтобы найти возможность продолжить работу на производстве в Козе», – объяснил Вескимяги.