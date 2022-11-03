Последний этап чемпионата мира по авторалли состоится на следующей неделе в Японии. M-Sport сообщил, что в них не примет участие гонщик Эдриен Формо – его кандидатуру рассматривают на будущий сезон.
M-Sport дал понять, кого из гонщиков рассмотрит на следующий сезон
Французское издание AutoHebdo в начале этой недели сообщило, что 27-летний Формо не примет участие в последнем этапе чемпионата мира и его возможности продолжить в новом сезоне на машине Rally1 лишь теоретические.
И если в первой части сообщения издание оказалось право, то затем M-Sport подтвердил, что как команда, так и гонщик в данный момент сотрудничают по программе соревнований на 2023 год.
«К сожалению, подтверждаем, что Эдриен Формо не примет участие в ралли Японии на следующей неделе. Мы приняли это решение с учетом расходов, которые приедтся понести, приняв участие в гонке. И команда и Эдриен понимают, что сейчас разумнее сконцентрироваться на его программе гонок в M-Sport на следующий год. И это как в WRC, так и в проектах развития», - сообщает M-Sport.