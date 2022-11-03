Еврокубок FIBA: «Калев/Крамо» одержал третью победу

Выступающий в группе F таллиннский «Калев/Крамо» на выезде разгромил нидерландский «Гронинген» - 94:41. Наставник эстонского клуба Хейко Раннула предоставил игровое время всем попавшим в заявку 10 баскетболистам, а самым результативным из них оказался Мартинс Мейерс, набравший 15 очков.

Одержав три победы в четырех матчах, «Калев/Крамо» возглавляет турнирную таблицу. Однако столько же набранных очков - семь - и у киевского «Будивельника».