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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

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Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
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Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе. Фото: FILIPPO MONTEFORTE

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым молодым футболистом, достигшим отметки в 40 забитых мячей, сообщается в «твиттере» Opta Sports, передает «Чемпионат»

Французский форвард добился этого в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. По этому показателю Мбаппе побил рекорд одноклубника, аргентинского форварда Лионеля Месси, который забил 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, четырёх месяцев и восьми дней.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус». По итогам группового этапа команда заняла второе место, набрав 14 очков. Парижане пропустили перед собой «Бенфику», которая также набрала 14 очков.

На групповой стадии Лиги чемпионов нынешнего сезона Мбаппе провёл шесть матчей, в которых записал в свой актив семь голов.

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