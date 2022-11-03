Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Французский форвард добился этого в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. По этому показателю Мбаппе побил рекорд одноклубника, аргентинского форварда Лионеля Месси, который забил 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, четырёх месяцев и восьми дней.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Ювентус». По итогам группового этапа команда заняла второе место, набрав 14 очков. Парижане пропустили перед собой «Бенфику», которая также набрала 14 очков.