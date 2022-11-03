Лишенный медалей за допинг российский спортсмен воюет против Украины

«Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдемся. Раз уж заслуженных медалей меня в свое время лишили, буду в реальности доказывать какие приемы бывают в борьбе!» – написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Отметим, что Таймазов побеждал также на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но позже МОК лишил его этих золотых медалей из-за допинга.

24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в стране, соответствующий указ уже был подписан. Тогда российские власти заявили, что в рамках таких мер планируется призыв на войну против Украины еще 300 тысяч резервистов.

Однако потом СМИ рассекретили седьмой пункт путинского указа, который сначала находился под грифом «для служебного использования», и узнали, что на самом деле воевать могут отправить миллион россиян.

5 апреля 2017 года Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года, где он выступал под флагом Узбекистана, в связи с наличием в его пробах допинга — туринабола и станозолола.

23 июля 2019 года МОК сообщил, что Артур Таймазов лишен золотой медали и Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в результате перепроверки допинг-проб. В допинг-пробе Таймазова, выступавшего на Играх в составе сборной Узбекистана, новыми методами было обнаружено запрещённое вещество туринабол.

Таким образом Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей.