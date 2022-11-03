Российский олимпийский чемпион 2004 года по вольной борьбе Артур Таймазов отправился воевать против Украины, сообщает zn.ua.
Лишенный медалей за допинг российский спортсмен воюет против Украины
«Подробностей раскрывать не буду, могу обещать одно: с самыми крутыми подразделениями обязательно сойдемся. Раз уж заслуженных медалей меня в свое время лишили, буду в реальности доказывать какие приемы бывают в борьбе!» – написал спортсмен в своем Telegram-канале.
Отметим, что Таймазов побеждал также на Олимпиадах 2008 и 2012 годов, но позже МОК лишил его этих золотых медалей из-за допинга.
24 февраля нынешнего года президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в стране, соответствующий указ уже был подписан. Тогда российские власти заявили, что в рамках таких мер планируется призыв на войну против Украины еще 300 тысяч резервистов.
Однако потом СМИ рассекретили седьмой пункт путинского указа, который сначала находился под грифом «для служебного использования», и узнали, что на самом деле воевать могут отправить миллион россиян.
5 апреля 2017 года Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года, где он выступал под флагом Узбекистана, в связи с наличием в его пробах допинга — туринабола и станозолола.
23 июля 2019 года МОК сообщил, что Артур Таймазов лишен золотой медали и Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг в результате перепроверки допинг-проб. В допинг-пробе Таймазова, выступавшего на Играх в составе сборной Узбекистана, новыми методами было обнаружено запрещённое вещество туринабол.
Таким образом Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей.