ГОТОВЫ РИСКНУТЬ? ⟩ Bolt предлагает автовладельцам сдать машину в аренду через свою платформу

В компании уверяют, что за счет сдачи машины в аренду собственник может зарабатывать более тысячи евро в месяц.

Автомобили будут сдаваться в аренду через приложение точно так же, как и другие автомобили Bolt Drive. В компании уточнили, что возраст автомобиля не должен превышать шести лет, а пробег – 100 000 километров.

«Есть много людей, которые используют свою машину только один или два раза в неделю, и 95% времени она просто стоит на парковке. Гораздо разумнее было бы сдавать эти автомобили в аренду и использовать каршеринг тогда, когда это им действительно необходимо», — сказал Лукас Юла, глобальный руководитель Bolt Drive.

Доход, получаемый от сдачи машины в аренду, зависит от марки, модели и пробега автомобиля. Например, владельцы небольших автомобилей, таких как Toyota Yaris или Ford Fiesta, могут зарабатывать до 510 евро в месяц. Ежемесячная плата в размере до 720 евро предусмотрена для более крупных автомобилей, таких как Volkswagen Passat. На сдаче в аренду автомобилей премиального класса можно заработать до 1230 евро в месяц.

Автомобили, размещенные в приложении Bolt Drive, будут иметь полное страховое покрытие на все время аренды автомобиля на платформе. В качестве дополнительной меры безопасности частные автомобили могут арендовать только пользователи старше 25 лет, имеющие водительские права не менее двух лет. Bolt отслеживает скорость и местоположение транспортных средств в режиме реального времени и отправляет предупреждения водителям, которые превышают скорость.

Bolt устанавливает устройства GPS во все прокатные автомобили и покрывает все расходы на эксплуатацию автомобиля, включая топливо и мойку. Чтобы убедиться в технической исправности автомобилей, представители предприятия еженедельно проводят проверку машин.

Эксплуатационные расходы, включая техобслуживание, замену шин и ремонт, не связанный со сдачей автомобиля в аренду, автовладельцам придется покрывать из своего кармана.