Количество сделок с квартирами в Таллинне в октябре осталось на сентябрьском уровне, но, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сделок стало на треть меньше. Средняя цена за квадратный метр в квартирах составила 2957 евро, что всего на несколько десятков евро меньше рекордной цены, достигнутой в конце весны, прокомментировал Мартин Вахтер, руководитель 1Partner Kinnisvara.
Обзор за месяц: средняя стоимость таллиннских квартир продолжает оставаться близкой к рекордной
«В целом ожидается, что цены будут снижаться, но ни одного реального подтверждения этому пока не видно. Уменьшение количества сделок было ожидаемым, и в первую очередь это связано с тем, что будущее представляется неопределенным», – проанализировал последние статистические данные Мартин Вахтер, по словам которого тенденции в изменении цен все еще остаются неясными. «Средняя стоимость квадратного метра квартир в столице уже полгода держится на одном уровне. При этом квартиры в некоторых новостройках, где цены были откровенно завышены, этой зимой цены обязательно подешевеют», – предполагает Вахтер.
В октябре в Таллинне было продано 690 квартир, что практически соответствует сентябрьскому результату, когда сменились собственники у 705 объектов. Однако, по сравнению с октябрем прошлого года количество совершенных в Таллинне сделок сократилось на 34,5%. Денежный объем сделок с квартирами в октябре нынешнего года был таким же, как в сентябре. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в октябре за 1 166 500 евро.
«Сейчас на рынке недвижимости много неопределенности и тревожных ожиданий, а это значит, что вес любых более точных прогнозов относительно невелик. В сентябре и октябре количество сделок с квартирами сократилось до уровня лета 2020 года. На данный момент покупатели и продавцы, образно говоря, приглядываются друг к другу, при этом никто из них не хочет делать первый шаг», – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara и добавил, что сколько-нибудь значительного изменения цен пока не ощущается.
«Все участники рынка, которые, оказавшись в трудном положении, могли бы вызвать серьезные проблемы у всего сектора, хорошо капитализированы. Несмотря на то, что за прошедшие годы кредитные деньги ощутимо подешевели, банки очень избирательно подходили к тому, на чьи проекты они эти деньги давали», – объяснил происходящее на рынке Мартин Вахтер.
Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в октябре в Таллинне было совершено 879 сделок купли-продажи, то есть практически столько же, сколько и в сентябре, но на 33,6% меньше, чем в октябре прошлого года. Суммарный объем всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в октябре, составил примерно 167 миллионов евро, что примерно на 26% больше, чем в сентябре, но, по сравнению с октябрем прошлого года, общий объем сделок уменьшился на 22%.