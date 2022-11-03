Обзор за месяц: средняя стоимость таллиннских квартир продолжает оставаться близкой к рекордной

«Все участники рынка, которые, оказавшись в трудном положении, могли бы вызвать серьезные проблемы у всего сектора, хорошо капитализированы. Несмотря на то, что за прошедшие годы кредитные деньги ощутимо подешевели, банки очень избирательно подходили к тому, на чьи проекты они эти деньги давали», – объяснил происходящее на рынке Мартин Вахтер.

Если кроме квартир учитывать и другие объекты недвижимости, сменившие владельцев, то в октябре в Таллинне было совершено 879 сделок купли-продажи, то есть практически столько же, сколько и в сентябре, но на 33,6% меньше, чем в октябре прошлого года. Суммарный объем всех сделок с недвижимостью, совершенных в Таллинне в октябре, составил примерно 167 миллионов евро, что примерно на 26% больше, чем в сентябре, но, по сравнению с октябрем прошлого года, общий объем сделок уменьшился на 22%.