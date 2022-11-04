КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Волны «эмигрантов-славян» и электричество за три цента: приведет ли наглость к победе EKRE?

В том же самом радиоинтервью Мартин Хельме сказал, что треть дополнительного финансирования, предоставленного государством Силам обороны Эстонии на 2023 год, пойдет на восполнение переданного Украине оружия и боеприпасов. Херем категорически опроверг и эти заявления, сказав, что Хельме просто путает средства, которые выделялись правительством Силам обороны в январе и в марте. По словам Херема, это Евросоюз в качестве компенсации за военную помощь Украине выделил Эстонии около 100 миллионов евро, но это никак не было решением эстонского правительства о выделении бюджетных средств.

Электричество в Эстонии не может стоить меньше 8 центов за кВт/ч

16 октября на митинге против роста цен на электроэнергию в центре Таллинна Мартин Хельме сказал собравшимся, что Эстония в состоянии снова начать самостоятельно производить с помощью сланцевых электростанций дешевое электричество и даже продавать его соседним странам. Как сказал Хельме к восторгу аудитории, 3-4 цента за кВт/ч электричества — это не утопия, а недавняя практика, которую Эстония может возобновить.

По утверждению Мартина Хельме, для этого нужно лишь уйти с биржи и из системы торговли квотами на выбросы углекислого газа. Через несколько дней такие же позиции в одной из радиопередач повторил и отец Мартина Хельме, его предшественник на посту председателя EKRE Март Хельме.

Участники митинга против роста цен на электричество в центре Таллинна 16 октября. Фото: Lugeja foto