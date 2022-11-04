По мере приближения выборов в Рийгикогу все острее становится полемика между главными тяжеловесами эстонского политического поля — оккупировавшими первые две строчки в рейтингах популярности Партией реформ и EKRE. При этом из уст лидеров EKRE в рамках такой полемики все чаще звучат утверждения, чьи безосновательность или ложность разоблачаются довольно просто, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Волны «эмигрантов-славян» и электричество за три цента: приведет ли наглость к победе EKRE?
Парламентские выборы, которые состоятся в Эстонии 5 марта, обещают — если судить по рейтингам партий последних недель и даже месяцев — стать битвой между реформистами и EKRE, уже вступившими в непримиримую коллизию в качестве своего рода флагманов либеральных и консервативных политических сил в Эстонии. Примерно с такими же формулировками суть предвыборной борьбы определяют и сами главные участники этого соревнования, охотно принимающие на себя ярлыки либералов и консерваторов.
При этом в руководстве EKRE проявляют склонность к тому, чтобы встраивать свое соперничество с реформистами в международный контекст, называя местную предвыборную склоку эстонским фронтом глобального мирового конфликта, в который по всей планете вовлечены приверженцы именно либерального и консервативного мировоззрений.
Лидер EKRE Мартин Хельме в одном из недавних интервью даже провел четкий водораздел между самыми влиятельными политическими партиями Эстонии по признаку их принадлежности к одному из этих двух лагерей.
Он сказал, что его партия совсем уж категорически не исключает своего вхождения в правящую коалицию ни с одной из сил, которые попадут в парламент, но в то же время признал, что главным приоритетом для EKRE стало бы образование правительства с теми партнерами, с которыми у консерваторов-народников уже имеется общий опыт такого рода.
Ясно, что Хельме-младший говорил о центристах и «Отечестве». При этом Мартин Хельме добавлял, что ему трудно представить, что его партии удалось бы встать на какую-то общую платформу с реформистами, социал-демократами и «Ээсти 200», которые, по его словам, и олицетворяют в Эстонии ту самую «либеральную модель развития», каковой EKRE старается всеми силами противостоять.
Социал-демократы и «Ээсти 200» сейчас, однако, имеют рейтинги, которые практически исключают для них возможность бороться за места в «призовой тройке» на выборах в парламент. Кроме того, в нынешнем правительстве у реформистов — ввиду нахождения в их руках премьерского портфеля — куда более высокая ответственность, чем у соцдемов, так что лидерам партии EKRE оказывается удобнее всего фокусироваться в своей критике идеологических оппонентов именно на реформистах, кому сейчас — как главной из правящих партий — проще всего приписывать вину в испытываемых населением страны тяготах и неудобствах.
Однако та риторика, с которой лидеры EKRE сейчас набрасываются и на реформистов, и на самую идею либерализма, очень часто содержит утверждения, которые или никак невозможно проверить, или можно легко опровергнуть, что неоднократно уже делалось многими людьми, дававшими по взятым EKRE в предвыборный оборот темам не популистские, а привязанные к «фактической стороне дела» комментарии.
Глава EKRE не объяснил, как он сосчитал «новых иммигрантов»
Первого ноября Мартин Хельме опубликовал статью, в которой выступил с заявлением, что в течение последних восьми месяцев в Эстонию прибыло больше иммигрантов, чем прибывало — в рамках одной «миграционной волны» – когда бы то ни было раньше, как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к численности населения страны. Мартин Хельме подчеркнул, что в текущем году население Эстонии выросло на 100 000 человек за счет людей, у подавляющего большинства из которых родным языком является русский. Глава партии EKRE обвинил правительство Каи Каллас в том, что оно потворствует появлению в Эстонии еще одного Ласнамяэ, которое уже сейчас имеет размер Тарту, что, мол, чревато угрозой и, например, эстонской сети образования, и вообще эстонскому языку.
Никаких источников, которые могли бы подтвердить заявленную в статье статистику, Мартин Хельме, однако, не привел, что, впрочем, и неудивительно, поскольку ни одно из эстонских госучреждений не готово предоставлять точную информацию о том, сколько из впущенных в Эстонию по гуманитарным соображениям людей остаются в данный момент на эстонской территории. Мартин Хельме же сумел сгенерировать для своих спекуляций эффектное число, которое, видимо, должно было усилить эмоциональное воздействие на людей, готовых поверить EKRE в следующем: дескать, управляемая правительством Каллас Эстония не столько принимает попавших в беду беженцев, сколько способствует формированию в стране потенциальной «пятой колонны».
Мартин Херем снова объяснил Мартину Хельме тонкости военных терминов
29 сентября Мартин Хельме в одной из радиопередач приписал своей партии большие заслуги в укреплении национальной безопасности, подчеркнув, что именно якобы EKRE, находясь в правительственной коалиции, продавила выделение средств на развитие эстонской береговой охраны. Эти откровения политика вызвали довольно сильное изумление у командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема, который моментально напомнил, что когда у военных спросили мнения о распределении выделяемых на оборонные нужды средств, Силы обороны рекомендовали потратить 300 миллионов евро на противокорабельные ракеты большой и малой дальности.
Как указал Херем, рекомендация Сил обороны просто была исполнена, поэтому EKRE ничего не нужно было продавливать. Также командующий эстонской армией особо выделил тот момент, что Эстония получит в 2023 году противокорабельные ракеты дальностью более 200 метров, что значительно превосходит то, что обычно понимается под термином «береговая охрана», и это делает само использование Мартином Хельме такого термина крайне неуместным. Херем даже добавил, что в свое время Мартину Хельме уже все это объяснили, но он, видимо, позабыл эту информацию.
В том же самом радиоинтервью Мартин Хельме сказал, что треть дополнительного финансирования, предоставленного государством Силам обороны Эстонии на 2023 год, пойдет на восполнение переданного Украине оружия и боеприпасов. Херем категорически опроверг и эти заявления, сказав, что Хельме просто путает средства, которые выделялись правительством Силам обороны в январе и в марте. По словам Херема, это Евросоюз в качестве компенсации за военную помощь Украине выделил Эстонии около 100 миллионов евро, но это никак не было решением эстонского правительства о выделении бюджетных средств.
Электричество в Эстонии не может стоить меньше 8 центов за кВт/ч
16 октября на митинге против роста цен на электроэнергию в центре Таллинна Мартин Хельме сказал собравшимся, что Эстония в состоянии снова начать самостоятельно производить с помощью сланцевых электростанций дешевое электричество и даже продавать его соседним странам. Как сказал Хельме к восторгу аудитории, 3-4 цента за кВт/ч электричества — это не утопия, а недавняя практика, которую Эстония может возобновить.
По утверждению Мартина Хельме, для этого нужно лишь уйти с биржи и из системы торговли квотами на выбросы углекислого газа. Через несколько дней такие же позиции в одной из радиопередач повторил и отец Мартина Хельме, его предшественник на посту председателя EKRE Март Хельме.
На этот раз в качестве инстанции, опровергающей выкладки членов семьи Хельме, выступил Кристьян Ярван, министр предпринимательства и инфотехнологий (причем представляющий в кабинете «Отечество», партию, которую EKRE считает себе идеологически довольно близкой). Министр напомнил, что Мартин Хельме ведь тоже работал в правительстве, причем на посту министра финансов, и, вероятно, к настоящему моменту забыл некоторые вещи, которые должен был в качестве министра обязательно знать, и одна из этих вещей — это то, что цена на электричество, о которой говорил Хельме на митинге, невозможна.
«С бумагами в руках» Ярван напомнил, что средняя стоимость топлива трех самых эффективных сланцевых заводов составляет 3,64 цента за кВт/ч, эксплуатационные расходы – 1,57 цента за кВт/ч, а потребление – 1,4 цента за кВт/ч. В сумме выходит 6,61, а никак не 3 цента. Ярван сказал, что Eesti Energia также должна получать некоторую прибыль, потому что без нее ни одно предприятие не может осуществлять инвестиции. Ярван добавил еще 1,4 цента в качестве минимальной разумной прибыли и получил уже 8 центов за кВт/ч, причем даже без всяких экологических сборов и без нервирующей отца и сына Хельме квоты на СО2.
В Брюссель послали жалобу, которая «не зашла» в Таллинне
Совсем недавно Март Хельме в качестве главы специальной антикоррупционной комиссии Рийгикогу направил в Европарламент письмо, в котором рекомендовал рассмотреть «несколько проблемных аспектов», прежде чем утвердить Кейт Пентус-Розиманнус на должность члена Европейской счетной палаты. Один из этих аспектов касался того, что на момент утверждения правительством Эстонии кандидатуры реформистки Пентус-Розиманнус в члены Европейской счетной палаты она являлась членом этого правительства, занимая должность министра финансов.
Хельме-старший пояснил в своем письме, что согласно эстонским законам, госчиновникам запрещено участвовать в процессе принятия решений, которые приносят им личную выгоду. Хельме пожаловался, что Пентус-Розиманнус нарушила упомянутый запрет, но почему-то забыл упомянуть в своем письме Европарламенту, что к тому времени Госпрокуратура Эстонии уже проанализировала поданную (не слишком тяжело догадаться, кем) жалобу подобного содержания о возможном преступлении и пришла к выводу об отсутствии оснований для возбуждения уголовного производства.
В своем пояснении к отклонению жалобы Госпрокуратура указала, что Министерство финансов исполняло только формальную роль в поиске кандидатуры в члены Европейской счетной палаты, отвечая за подготовку документов, при этом Кейт Пентус-Розиманнус не руководила этим процессом, а решение о выдвижении кандидата принималось премьер-министром вне зависимости от действий министра финансов.
С конфиденциальной информацией поступили как с открытой
История с этими жалобами дала повод уличить Марта Хельме в грубом искажении фактов его предшественнику на посту главы антикоррупционной парламентской комиссии, социал-демократу Эдуарду Одинцу. Одинец, которому очень хорошо знакомы юридические и процедурные правила такой работы, напомнил, что Март Хельме утверждал, что составившее заявление о преступлении адвокатское бюро использовало звучавшую на открытых заседаниях комиссии публичную информацию. Одинец подчеркнул, что по имеющимся у него сведениям, Хельме передал адвокатскому бюро и предназначенные для внутриведомственного пользования данные, подпадающие под обязательство обеспечения тайны переписки и сообщений.
По словам Одинца, антикоррупционный закон предусматривает, что передача таких собранных материалов может осуществляться лишь на основании решения комиссии, причем такие материалы могут передаваться только следственным органам, но никак не, к примеру, адовкатскому бюро. Одинец констатировал, что вопреки попыткам Марта Хельме создать у общественности впечатление, что речь шла о коллегиальном решении комиссии, на самом деле такого решения достигнуто не было.
Эффективна ли агрессивная риторика EKRE, станет ясно в марте
Было бы большим преувеличением сказать, что партия EKRE является единственной в Эстонии политической силой, которая в целях манипулирования общественным сознанием пытается выдать за непреложную истину информацию, достоверность которой, мягко говоря, вызывает немалые сомнения. Пожалуй, в тех или иных объемах такие приемы находятся на вооружении у подавляющего большинства партий, вовлеченных в политическую конкуренцию на самом высоком уровне, что, впрочем, весьма характерно для практически любой — даже самой демократической — страны.
Однако в то же время EKRE стала очень сильно выделяться систематичностью и нахрапистостью таких риторических экзерсисов. Осенние рейтинги политических предпочтений жителей Эстонии подтверждают эффективность такой поведенческой модели, но счет депутатам в разных фракциях Рийгикогу нового созыва пойдет только по весне.