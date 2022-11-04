Ольга Селищева и Владислав Лушин: Школа свободы стала комфортной средой для украинских детей

Некоторые дети так давно физически не были в школьных стенах, что немного отвыкли от норм школьной жизни. Они просто позабыли, как нужно себя вести в школе, чтобы не мешать ни самим себе, ни своим одноклассникам учиться.
- Ольга, 1 сентября, в день открытия школы, вы в качестве директора выразили уверенность в том, что все школьники нового учебного заведения смогут вписать в свои жизненные истории красивую страницу, которая будет полна радости учебы и открытий, замечательных встреч и новых друзей. Удается ли у школе соответствовать таким амбициям? Можно ли сказать, что у персонала школы получается создавать такую и учебную, и жизненную среду, которую украинские дети и подростки и воспринимают сейчас, и будут вспоминать потом как безусловный позитивный опыт?
- Я думаю, что получается. Например, сегодня у меня был разговор с мамой одного из наших учеников. Она сказала мне, что летом ее ребенок плакал каждый день, потому что у него не было тут никаких социальных связей. У него тут не было ничего вокруг из того, к чему он привык в своей стране. Она не понимала, что ей делать. Возвращаться в Украину, или еще что-то предпринимать.
И вот теперь она говорит, что за последние два месяца все изменилось. Ребенок стал просто другой. По словам этой мамы, видно, что ее ребенок с удовольствием ходит в школу. И вот такие признания от родителей, именно с такой формулировкой — «с удовольствием ходит в школу», мы слышим каждый день. Поэтому я полагаю, что с задачей создать для учеников благоприятную, безопасную, комфортную среду мы справились. Это было нашей самой главной задачей, и глядя на то, как наши ученики общаются с учителями, как они общаются между собой, я чувствую, что эта цель нами достигнута.
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