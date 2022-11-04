Ольга Селищева и Владислав Лушин: Школа свободы стала комфортной средой для украинских детей

- 1 сентября в Таллинне начала работу Школа свободы, предлагающая образование для учеников 7-12 классов, прибывших в Эстонию из Украины. По состоянию на начало учебного года было объявлено, что в Школе свободы 320 человек будет учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе от 20 до 22 человек, и в основной школе у каждого класса два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии. Как распределяются обязанности между двумя классными руководителями? Что входит в главные обязанности украинского педагога? Сколько педагогов из числа украинских беженцев нашли работу в Школе Свободы?

В.Л.: - Штат нашей школы, включая учителей, опорных специалистов, психологов, социальных педагогов, составляет примерно восемьдесят человек. 29 человек — это педагоги и опорные специалисты, приехавшие сюда из Украины. Подавляющее большинство из них — это тоже люди, которые бежали в Эстонию от войны, которые прибыли сюда после 24 февраля.

О. С.: - Роль украинских педагогов в нашей школе, конечно, очень значительна. В Школе свободы сейчас учится 578 учеников. Все они прибыли сюда не только из разных школ, но и из разных городов Украины. У этих детей очень разные истории, очень разный школьный опыт. Нашей же задачей оказывается сделать из классов одну школьную семью. Разумеется, в решении этой задачи от классных руководителей зависит очень много.