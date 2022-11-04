Студия Postimees: легко ли дается школьникам из Украины обучение на эстонском языке?

- Первого сентября, в день открытия школы, Ольга Селищева как директор выразила уверенность в том, что все школьники нового учебного заведения смогут вписать в свои жизненные истории красивую страницу, которая будет полна радости учебы и открытий, замечательных встреч и новых друзей. Удается ли у школе соответствовать таким амбициям? Можно ли сказать, что у персонала школы получается создавать такую и учебную, и жизненную среду, которую украинские дети и подростки и воспринимают сейчас, и будут вспоминать потом как безусловный позитивный опыт?

- Неоднократно сообщалось, что в Школе свободы 60 процентов уроков проходит на эстонском языке, 40 процентов — на украинском. Какие предметы школьники учат на украинском, какие — на эстонском, какие — на двух языках? Насколько быстро и гладко дается школьникам изучение эстонского языка? Не возникает ли таких ситуаций, когда овладение школьниками эстонским языком чуть-чуть не успевает за учебной программой по какому-то предмету, что идет в ущерб изучению не языка, а именно самого предмета?

- По состоянию на начало учебного года было объявлено, что в Школе свободы 320 человек будет учиться в третьей ступени основной школы, а 240 — в гимназических классах. В каждом классе от 20 до 22 человек, и в основной школе у каждого класса два руководителя — один из Украины, а другой из Эстонии. Как распределяются обязанности между двумя классными руководителями? Что входит в главные обязанности украинского педагога? Сколько педагогов из числа украинских беженцев нашли работу в Школе Свободы?