«Мой жених – военный, и у него есть любимый. Но я должна выйти за него»

И это беспокоит военного, жениха Леды, у которого, кроме его партнера, никого нет.

Леда Космачевская говорит, что никогда не ходила на марши за права ЛГБТ, но стать супругой гея согласилась на следующее же утро после того, как он сделал ей предложение – причем сделал он его по телефону.

Она говорит Би-би-си, что ей было страшно думать о том, как вообще близкие люди могут обсуждать, что делать, если кого-то из них вдруг не станет из-за войны, а тем более жутко думать об однополых парах, которым часто приходится скрывать свои отношения.

«Он сказал мне, что больше всего боится оказаться без вести пропавшим или остаться навсегда в поле, и что никто не узнает, что с ним случилось», – пересказывает Леда разговор с женихом.

Она предполагает, что именно ее этот человек выбрал потому, что знал историю про ее давнюю подругу, которую Леда поддерживала в борьбе с раком.

Леда говорит, что представляет себе кошмарные, но вполне возможные в условиях боевых действий ситуации, когда, например, погибших военных привозят в морг, а от них почти ничего не осталось, и тела приходится опознавать по каким-то фрагментам.

Похороны погибшего солдата. Фото: AFP