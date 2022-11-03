«На частоте Sorainen» – это серия подкастов, которые ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в сотрудничестве с новостным порталом Rus.Postimees.
Подкаст юристов ⟩ Искусственный интеллект: компьютер, выполняющий приказы, или автор творческого произведения?
В новом выпуске эксперт в области интеллектуальной собственности и юрист адвокатского бюро Sorainen Елизавета Лазонен рассказывает о том, как связан искусственный интеллект с творчеством, насколько актуальна эта тема для авторов и обывателей и готово ли авторское право к технологическому прогрессу.
Роботы лишают людей рабочих мест. Эта тема приобретает все большую актуальность с развитием технологий. Если изначально мы говорили про замену людей при монотонной рутинной работе, которая требует точности, но не требует рассуждений, то теперь крупные компании вкладываются в искусственный интеллект, который заменяет людей и в сложных творческих задачах. Теперь компьютеры могут рисовать, создавать музыку, писать сценарии, казалось бы, области применения безграничны. Но чего они пока не могут, так это распоряжаться правами на свое творчество, для этого нужен человек – автор.
Тема об авторстве работ, созданных при помощи искусственного интеллекта, все чаще обсуждается как среди обычных пользователей, так и на крупных творческих конкурсах. Как правило, эта дискуссия носит философский характер о ценности творчества и превосходстве человеческого разума. Однако, этот спор могут легко разрешить юристы, проанализировав закон об авторском праве.
Елизавета Лазонен рассказала, что в Эстонии в рамках Закона об авторском праве автором может считаться только физическое лицо, то есть человек. Получается, что искусственный интеллект не может быть признан автором работы. Это, конечно, не значит, что работы, созданные при помощи искусственного интеллекта, совсем не защищены авторским правом. До тех пор, пока человек вносит в работу интеллектуальный вклад, он будет являться автором, а искусственный интеллект будет являться инструментом для достижения замысла автора.
Однако, споры о работах, в которые не был внесен человеческий вклад, уже возникали и будут продолжаться. Компьютеры будут обучать компьютеры, будут происходить сбои в системе, и работы, созданные без запроса человека, будут все чаще выходить на передний план обсуждений. Елизавета рассказала, что пока наше законодательство к таким технологиям не готово, но заверила, что эта тема обсуждается законодателями как на европейском, так и на международном уровнях. Есть страны, в которых это обсуждение ведется более эффективно, уже высказаны конкретные мнения или приняты конкретные решения, то есть нам есть у кого брать пример. Европейский союз и Эстония в частности вряд ли станут новаторами в этой теме.
Таким образом, анализируя то, что мы имеем сейчас, наши законы еще не готовы к тому, чтобы защищать работы, самостоятельно созданные искусственным интеллектом. Поэтому авторам стоит вносить как можно больший оригинальный вклад, отдавая команду самообучающемуся компьютеру. Каждый такой вклад и его результаты стоит отмечать и записывать, в будущем это поможет избежать споров о том, защищена ли работа авторским правом.
В подкасте также обсудили:
Как мы сталкиваемся с искусственным интеллектом в повседневной жизни?
Как можно использовать творческие навыки искусственного интеллекта в бизнесе?
Чем опасен искусственный интеллект для работников Голливуда?
Какая страна уже изменила концепцию авторства в угоду искусственному интеллекту?
Чего стоит ожидать от развития искусственного интеллекта в будущем?
Приятного прослушивания!