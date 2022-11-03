Подкаст юристов ⟩ Искусственный интеллект: компьютер, выполняющий приказы, или автор творческого произведения?

Однако, споры о работах, в которые не был внесен человеческий вклад, уже возникали и будут продолжаться. Компьютеры будут обучать компьютеры, будут происходить сбои в системе, и работы, созданные без запроса человека, будут все чаще выходить на передний план обсуждений. Елизавета рассказала, что пока наше законодательство к таким технологиям не готово, но заверила, что эта тема обсуждается законодателями как на европейском, так и на международном уровнях. Есть страны, в которых это обсуждение ведется более эффективно, уже высказаны конкретные мнения или приняты конкретные решения, то есть нам есть у кого брать пример. Европейский союз и Эстония в частности вряд ли станут новаторами в этой теме.