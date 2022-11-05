Интервью ⟩ Глава русскоязычных социал-демократов: местным гражданам РФ пора перейти в эстонское гражданство

Мы решили подойти к этому комплексно, потому что, если ты хочешь решить проблему, то ты не можешь заниматься какими-то отдельными фрагментами. Я сам и мои знакомые сталкивались с такими проблемами – к счастью, смогли вовремя отреагировать – но такие случаи, к сожалению, не единичны. Могу вас заверить, что с первого июля их будет становиться все меньше и меньше.

Протест рыбаков против поправок. Фото: От Сандера Ильвеса

– Недавно введенные квоты на вылов рыбы в Причудье негативно скажутся на финансовом положении проживающего и промышляющего там, преимущественно русскоязычного, населения. При прежнем министре окружающей среды от центристов, Тынисе Мельдере, эта тема два года топталась на месте. Министр не давал согласия на введение индивидуальных квот, поскольку это критически важно для сохранения рыбных запасов. Министр Мадис Каллас (СДПЭ) по факту спустил закон на тормозах, хотя никто так и не понял, что делать с контролем вылова, и что делать с рыбой сверх квоты. Почему ваш министр отдал на съедение рыбным королям и рыбные ресурсы, и рыбаков?

– На самом деле, это не совсем так. Когда мы ехали в Нарву, министру позвонил один из рыбаков и выразил свою озабоченность, на что министр спросил его: «Где же вы были раньше?» Сейчас законопроект уже направлен в Рийгикогу, и министерство на это никак повлиять не может.